"Chiunque venga arrestato deve essereto rispettando lae non con altre maniere". Così il ministro dell'Interno e vicepremiertorna sul casoparlando ad Ala, in Trentino, dove ha fatto tappa anticipata in seguito all'esplosione di una bomba carta contro la sede della Lega. "Le porte del ministero degli Interni ha aggiunto - sono aperte alla famigliae a 60 milioni di italiani per bene. Se qualcuno invece preferisce fare polemiche e attaccare un ministro e centinaia di agenti sono sue scelte".(Di sabato 13 ottobre 2018)