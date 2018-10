Salvini | «Cucchi? Si processa con la legge | non in altri modi Ho invitato la famiglia»

Cucchi - Salvini : 'Si processa rispettando legge - non in altri modi' : "Chiunque venga arrestato deve essere processato rispettando la legge e non con altre maniere". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini sul caso Cucchi. "Le porte del ministero degli Interni - ha ...

Matteo Salvini sul caso Cucchi : "Chi indossa la divisa e sbaglia - paghi anche di più" : "Se sbagli e indossi la divisa, paghi anche di più, ma se due o tre sbagliano non permetto di infamare centinaio di poliziotti e carabinieri che lavorano. Agli spacciatori dico che io sto con i carabinieri". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno, da Borghetto, in Trentino, parlando del caso Cucchi.In un'intervista all'Unione sarda, il ministro ha spiegato: "Sono ministro da quattro mesi e non posso rispondere di ciò che ...

Ilaria Cucchi : “Salvini? Andrei al Viminale quando chiederà scusa a me - alla mia famiglia e soprattutto a Stefano” : “Io Andrei volentieri al Viminale nel momento in cui il ministro Salvini mi chiederà scusa. A me, alla mia famiglia e soprattutto a Stefano”. Lo ribadisce a Propaganda Live (La7) Ilaria Cucchi, che, prima del suo intervento, esordisce con una toccante lettera sulla tragedia del fratello Stefano: “Era chiaro a me e ai miei genitori quel 22 ottobre di 9 anni fa, quando vedemmo Stefano per l’ultima volta, steso sul tavolo dell’obitorio, ciò che mio ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria risponde a Salvini : “Al Viminale il giorno in cui il ministro dell’Interno si scuserà” : Il giorno dopo la svolta nel processo sulla morte di Stefano Cucchi con uno dei carabinieri che accusa i suoi colleghi, Ilaria, sorella del geometra romano morto all’ospedale Pertini di Roma il 22 ottobre 2009, risponde al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che l’aveva invitata insieme a tutta la famiglia al Viminale: “Il giorno in cui il ministro dell’Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora ...

