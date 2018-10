Salvini arriva in città | scoppia una bomba | Un boato

Pensioni - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». Salvini : «Nessuno ci fermerà» Lo spread arriva a 315 punti Le quotazioni in tempo reale : Anche il Fmi taglia le stime del Pil in Italia: +1,2 per cento nel 2018 e +1 per cento nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Confidiamo in una crescita superiore». Salvini: «Andiamo avanti tranquilli»

Manovra - Di Maio e Salvini : 'Fatto il possibile - se arriva la bocciatura Ue si vota' : di Alberto Gentili 'Stiamo mostrando coraggio, soprattutto per il 2019'. Questa frase, quasi sussurrata da Giuseppe Conte in una conferenza stampa insolitamente sobria, decisamente breve, domande ...

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Di Maio e Salvini : 'Fatto il possibile - se arriva la bocciatura Ue si vota' : 'Stiamo mostrando coraggio, soprattutto per il 2019'. Questa frase, quasi sussurrata da Giuseppe Conte in una conferenza stampa insolitamente sobria, decisamente breve , domande vietate, e senza i ...

Di Maio e Salvini : «Fatto il possibile - se arriva la bocciatura Ue si vota» : «Stiamo mostrando coraggio, soprattutto per il 2019». Questa frase, quasi sussurrata da Giuseppe Conte in una conferenza stampa insolitamente sobria, decisamente breve (domande vietate) e...

Salvini : entro 5 anni spero di arrivare a zero campi Rom : Napoli – “Nell’arco di questi 5 anni da ministro spero di arrivare al livello europeo di zero campi rom. Che non esistono in altri Paesi d’Europa”. Cosi’ il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al termine del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza convocato questa mattina nella prefettura di Napoli. “Non e’ un problema di rom – dice il ministro -. Su 160mila rom in ...

Salvini è arrivato a Napoli : applausi dai balconi e selfie con gli immigrati : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi...

Arriva Salvini - napoletani divisi : 'Resti a casa sua'; 'No - venga ad aiutarci' : L'arrivo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Napoli per il comitato sulla sicurezza che si terrà domani in Prefettura divide i napoletani. C'è chi lo invita a non venire in città ...

Arriva Salvini - napoletani divisi : «Resti a casa sua»; «No - venga ad aiutarci» : L?arrivo del vicepremier e ministro dell?Interno Matteo Salvini a Napoli per il comitato sulla sicurezza che si terrà domani in Prefettura divide i napoletani. C?è chi...

Arriva Salvini - napoletani divisi : «Resti a casa sua»; «Noi - venga ad aiutarci» : L?arrivo del vicepremier e ministro dell?Interno Matteo Salvini a Napoli per il comitato sulla sicurezza che si terrà domani in Prefettura divide i napoletani. C?è chi...

Migranti - arriva il decreto Salvini : addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari : Migranti, arriva il decreto Salvini: addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari È pronto il decreto Salvini in tema di Migranti: una misura con cui si prevede la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Verrebbe sostituito da altre tipologie di protezione internazionale, ma più stringenti. Aumentano, inoltre, i casi in cui è possibile revocare la protezione umanitaria e la cittadinanza italiana. La prima e più ...

DL Salvini - arriva una norma per i diritti tv : potranno accedere ai fondi solo alcuni club - i dettagli : Il nuovo DL Salvini prevede che senza i conti in regola non si possa accedere ai tanto agognati fondi dei diritti tv che di fatto tengono in piedi il sistema calcio Il nuovo decreto legge “targato” Salvini si appresta a rivoluzionare nuovamente la ripartizione dei diritti tv. Il cosiddetto decreto su sicurezza ed immigrazione, contiene infatti una norma sulla “ripartizione della quota dei diritti audiovisivi”, quota ...

Migranti - arriva la stretta di Salvini : i dubbi di Colle e M5S sul decreto : Un unico decreto, sicurezza e immigrazione, e un incerto destino finale. Il via libera al primo atto legislativo del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ci sarà oggi in consiglio dei...