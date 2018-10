Sala - 'Non accendete i riscaldamenti' : ANSA, - MILANO, 13 OTT - Appello del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ai milanesi a non accendere i riscaldamenti negli edifici privati da lunedì, quando scatterà la stagione termica. Il Comune "darà ...

Smog Milano : l’appello del sindaco Sala - “non accendente i riscaldamenti” : Il Comune di Milano “darà per primo il buon esempio e confermo che il 15 nelle scuole e nei nostri uffici non accenderemo i riscaldamenti. Quando la temperatura si abbasserà li accenderemo immediatamente. Questo è un appello a milanesi e amministratori di condominio“: lo ha dichiarato ai cittadini in visita nel suo ufficio a Palazzo Marino in occasione delle Giornate d’autunno del Fai il sindaco di Milano, Giuseppe ...

Piccolo : M5S promette chiusura Tmb Salario ma non dice quando : Roma – “@daniele_diaco ha ragione: in campagna elettorale avevano promesso di chiudere il Tmb Salario. Non sono bugiardi, si sono solo dimenticati di dire quando. Daniele e @MontanariPin sono solo canzonette, ‘diteci quando quando quando????’…Che burloni!”. Cosi’ in un tweet Ilaria Piccolo, consigliera capitolina Pd. L'articolo Piccolo: M5S promette chiusura Tmb Salario ma non dice quando proviene da ...

'Imagine' - torna in Sala il film di John Lennon e Yoko Ono : 'Imagine' il film diretto, sceneggiato e interpretato da John Lennon e Yoko Ono nel 1972, torna nelle sale di tutto il mondo in una versione restaurata, remixata e interamente rimasterizzata agli ...

Posta non trova Ceo - pesano pressione pubblica e limite Salario : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tmb Salario Roma - nel fascicolo dei pm i rilievi dei carabinieri : “Funziona male. Produce il 60% di scarti e non il 20%” : Un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti che Produce oltre il 60% di scarti. È uno dei dati a disposizione del pm Carlo Villani, contenuti nel fascicolo sul tmb Ama di Roma nord. Il sito di proprietà della società capitolina, che sorge nei pressi di via Salaria, è al centro di una fortissima polemica politica e non solo a causa del cattivo odore che emana da anni e che spingerà i comitati di cittadini a scendere in piazza ...

Tmb Salario Roma - Ama : “Non è certo che la colpa dei miasmi sia nostra”. Ma vara monitoraggio degli odori : “I tmb puzzano? Ma siamo sicuri che sia colpa dei nostri impianti e non di quelli di qualcun altro?”. Il presidente di Ama Lorenzo Bagnacani prova a spostare l’obiettivo delle denunce dei residenti del quadrante Salario, che sabato pomeriggio scenderanno in piazza insieme all’amministrazione del Municipio III di Roma contro i miasmi che arriverebbero dall’impianto di trattamento biologico dell’Ama. Nonostante i rilievi dell’Arpa, le denunce dei ...

Prima colazione : dolce o Salata - l'importante è non saltarla : E' a base soprattutto di proteine e quindi è molto adatta a chi fa sport perché favorisce lo sviluppo e la salute dei muscoli . Per non eccedere con i grassi di origine animale è opportuno limitare ...

Riccardo Pozzoli : l euro ex della Ferragni non comprende il successo del Blonde Salad Blog : Il celebre The Blonde Salad Blog è stato fondato nel 2009 da Riccardo Pozzoli insieme ad una sconosciuta , ma determinata, Chiara Ferragni. A distanza di anni, il Blog di moda e pop culture che ha ...

Ambiente : a MarSala manifestazione per ‘salvare lo Stagnone’ : “Salviamo lo Stagnone” è lo l’appello lanciato da LegAmbiente che per porre l’attenzione sui pericoli (su tutti, la cementificazione) che corre la Riserva naturale orientata Isole dello Stagnone, istituita dalla Regione nel 1984. Gli ambientalisti sono scesi in piazza a Marsala, con un flash mob musicale, un sit; organizzata anche una mostra fotografica. Le iniziative si sono tenute in piazza della Repubblica, davanti a ...

Da non credere i problemi iPhone XS e XS Max di ricarica : secondo neo per i Salatissimi melafonini : I problemi iPhone XS e iPhone XS Max iniziano ad essere in parte allarmanti. A poco più di una settimana dal lancio commerciale dei melafonini premium, ecco che siamo già alla seconda anomalia delle ammiraglie 2018. Ci saremmo aspettati device perfetti in tutto e per tutto, visto il salatissimo costo di listino, eppure ci ritroviamo a commentare già la seconda anomalia non certo di poco conto. I primi problemi iPhone Xs e XS Max segnalati ...

Juventus - stoccata CR7 : “Premio Puskas a Salah? Non scherziamo - la mia rovesciata era…” : stoccata CR7- Tramite una diretta instagram dal ritiro bianconero in vista della grande sfida di oggi contro il Napoli, Cristiano Ronaldo ha colto l’occasione per dialogare e rispondere alle domande di alcuni tifosi. Focus sulla sfida di stasera e poi piccola frecciatina per quel che riguarda il premio “Fifa The Best”, ma soprattutto per il […] L'articolo Juventus, stoccata CR7: “Premio Puskas a Salah? Non ...