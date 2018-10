Rugby – Le Zebre sconfitte dai Bristol Bears nell’esordio stagionale in Challenge Cup

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Bristol-Zebre 43-22. Sfida decisa nella prima frazione : Non inizia al meglio la Challenge Cup di Rugby per le Zebre: la franchigia italiana è stata battuta per 43-22 in trasferta dagli inglesi del Bristol, che hanno chiuso la pratica già nella prima frazione. Sette mete per i padroni di casa, tre per gli ospiti: la formazione emiliana non riesce a trovare neppure il punto di bonus offensivo. Nel primo tempo gli inglesi passano già al 7′ con Woolmore, Sheedy trasforma per il 7-0 immediato. ...

Grande Rugby su Dazn : dove vedere Benetton Rugby-Grenoble e Bristol Bears-Zebre : Il primo mese è gratuito, verranno scalati '9.99 al mese se si deciderà di proseguire nella visione di contenuti al termine dei 30 giorni Guardare gli sport preferiti nella maniera che preferisci Per ...

Rugby – EPCR Challenge Cup : seconda trasferta per le Zebre - domani il match contro i Bristol Bears : Le Zebre sono inserite nel girone 4 al pari degli inglesi e delle altre due formazioni che si affronteranno in Siberia: i russi dell’Enisei-SMT ed i francesi dello Stade Rochelais seconda trasferta consecutiva per le Zebre che stamane sono volate verso l’Inghilterra per affrontare il primo turno della fase a gironi della EPCR Challenge Cup. domani pomeriggio alle ore 16 italiane Tommaso Castello e compagni sfideranno per la prima volta ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton e Zebre all’esordio nel secondo torneo continentale : Comincia la stagione europea del Rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Domani alle ore 15.00 a Monigo il Benetton esordirà nella Pool 5 contro i francesi del Grenoble. Si è allungata dopo l’ultima gara del Pro14 ...

Rugby - Giulio Bisegni fissa gli obiettivi delle Zebre in vista della EPCR Cup : “vogliamo vincere per qualificarci” : Il laziale ha parlato anche della sua crescita tecnica e mentale e dell’importanza del gruppo dopo 4 anni nella rosa delle Zebre Mancano due giorni all’esordio delle Zebre nella coppa europea EPCR Challenge Cup col primo impegno previsto a Bristol in Inghilterra sabato contro i Bears. Le Zebre sono inserite nel gruppo 4 insieme agli inglesi, ai francesi dello Stade Rochelais ed ai russi dell’Enisei-STM. Al termine della seduta odierna ...

Rugby – EPCR Challenge Cup : le Zebre pronte alla nuova sfida : Una EPCR Challenge Cup da affrontare con grande concentrazione secondo Bradley e Capitan Castello Conclusa la prima fase del Guinness PRO14, per le Zebre è ora di tuffarsi nella seconda competizione stagionale, la coppa europea EPCR Challenge Cup, competizione che vede al via 20 delle più forti squadre di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia, Scozia e Russia. I bianconeri sono inseriti nel girone 4 insieme ai francesi dello Stade ...

Rugby – Le Zebre hanno svelato la divisa per l’EPCR Challenge Cup : Presentata la divisa delle Zebre per le gare di EPCR Challenge Cup. L’esordio nella coppa europea sabato 13 a Bristol contro i Bears E’ stata presentata la maglia ufficiale 2018-2019 dello Zebre Rugby Club realizzata da Erreà Sport per l’EPCR Challenge Cup che vedrà la franchigia federale impegnata nel girone 4 contro gli inglesi del Bristol Bears, i francesi de La Rochelle ed i russi dell’Enisei-STM. Protagonista della terza casacca ...

Rugby – Guinness PRO14 : Zebre sconfitte in Scozia - i Glasgow Warriors si impongono 36-8 : Sconfitta pesante per le Zebre in Scozia, i bianconeri stesi senza appello dai Glasgow Warriors Le Zebre sono scese in campo allo Scotstoun di Glasgow nell’unica trasferta scozzese della stagione contro i Warriors leader del girone A del Guinness PRO14. Dopo aver concesso una meta ai padroni di casa dopo 5 minuti cambia la musica in Scozia con le Zebre che dominano il primo tempo trovando la supremazia nel possesso e nel territorio ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Glasgow-Zebre 36-8. Dura un tempo la resistenza della franchigia italiana : Dura un tempo la resistenza delle Zebre fuori casa al cospetto del Glasgow, nell’unica trasferta scozzese in programma nel Pro14 di Rugby: nella sfida valida per la sesta giornata i padroni di casa si sono imposti per 36-8 dopo che i primi quaranta minuti di gioco si erano chiusi sul 10-8, al termine di una frazione equilibrata. Nel primo tempo gli scozzesi vanno immediatamente in vantaggio con la meta di Jones trasformata da Hastings: è ...

Rugby – La comunicazione delle Zebre : risolto il contratto di Sami Panico : Le Zebre Rugby comunicato la risoluzione del contratto di Sami Panico dopo i recenti problemi con la legge dell’atleta italiano Lo Zebre Rugby Club informa che si è concluso l’iter di risoluzione del contratto dell’atleta Sami Panico. La decisione è stata assunta in coerenza con i principi etici della Franchigia e coi dispositivi contrattuali previsti, e della Federazione da cui essa dipende e fa seguito alla sospensione dalla rosa ...

Rugby – Infortunio Licata : il bollettino medico della terza linea delle Zebre : Il bollettino medico di Giovanni Licata, terza linea delle Zebre La terza linea dello Zebre Rugby Club Giovanni Licata ha subito la frattura scomposta della falange prossimale del quinto dito del piede destro durante l’ultima gara delle Zebre di sabato 29 Settembre allo Stadio Lanfranchi di Parma contro i gallesi Ospreys, nel 5° turno del Guinness PRO14. Il giocatore è stato operato dal Dr.Francesco Caravaggio per la riduzione e sintesi ...

Rugby – Le Zebre in trasferta in Scozia : la formazione bianconera : Otto cambi nelle Zebre per l’unica trasferta stagionale in Scozia Le Zebre sono partite per l’unica trasferta stagionale in Scozia per affrontare i Glasgow Warriors, avversari inseriti nel girone A insieme ai bianconeri. La gara di domani sera allo Scotstoun Stadium sarà la tredicesima tra le due squadre con le Zebre che non sono mai riuscite a superare gli scozzesi, campioni in carica del Guinness PRO14 nel 2014-15 ed imbattuti nel ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : le Zebre vanno a Glasgow rivoluzionando la formazione della scorsa settimana : Le Zebre cercano il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive nel Pro14 di Rugby: la franchigia di base a Parma si prepara all’unica trasferta scozzese della stagione dovendo andare a giocare a Glasgow domani sera alle ore 20.35. La formazione britannica tra le mura amiche non perde da oltre un anno. Allo Scotstoun Stadium andrà in scena la partita numero 13 tra le due formazioni, con gli italiani che mai sono riusciti a ...