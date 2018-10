Rugby – Challenge Cup | il Benetton supera Grenoble 40 a 14

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Bristol-Zebre 43-22. Sfida decisa nella prima frazione : Non inizia al meglio la Challenge Cup di Rugby per le Zebre: la franchigia italiana è stata battuta per 43-22 in trasferta dagli inglesi del Bristol, che hanno chiuso la pratica già nella prima frazione. Sette mete per i padroni di casa, tre per gli ospiti: la formazione emiliana non riesce a trovare neppure il punto di bonus offensivo. Nel primo tempo gli inglesi passano già al 7′ con Woolmore, Sheedy trasforma per il 7-0 immediato. ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton-Grenoble 40-14. Gran gara di Treviso - cinque punti che danno fiducia : Inizia al meglio la Challenge Cup di Rugby per il Benetton Treviso, che tra le mura amiche di Monigo supera i francesi di Grenoble per 40-14 in una sfida che vede sei mete dei padroni di casa e due degli ospiti, e che praticamente si chiude dopo pochi minuti della ripresa, quando i trevigiani allungano definitivamente dal 14-7 dei primi quaranta minuti. Nel primo tempo iniziano bene i padroni di casa, che passano al 16′ con Hayward, Allan ...

Rugby – EPCR Challenge Cup : seconda trasferta per le Zebre - domani il match contro i Bristol Bears : Le Zebre sono inserite nel girone 4 al pari degli inglesi e delle altre due formazioni che si affronteranno in Siberia: i russi dell’Enisei-SMT ed i francesi dello Stade Rochelais seconda trasferta consecutiva per le Zebre che stamane sono volate verso l’Inghilterra per affrontare il primo turno della fase a gironi della EPCR Challenge Cup. domani pomeriggio alle ore 16 italiane Tommaso Castello e compagni sfideranno per la prima volta ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton e Zebre all’esordio nel secondo torneo continentale : Comincia la stagione europea del Rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Domani alle ore 15.00 a Monigo il Benetton esordirà nella Pool 5 contro i francesi del Grenoble. Si è allungata dopo l’ultima gara del Pro14 ...

Rugby Challenge Cup 2018-2019 : Benetton e Zebre all’esordio nel secondo torneo continentale : Comincia la stagione europea del Rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terze quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Domani alle ore 15.00 a Monigo il Benetton esordirà nella Pool 5 contro i francesi del Grenoble. Si è allungata dopo l’ultima gara del Pro14 ...

Rugby – Challenge Cup : scelti i Leoni per l’esordio col Grenoble : Rugby Challenge Cup: scelti i Leoni per il match d’esordio contro Grenoble Domani pomeriggio ore 15:00 allo Stadio Monigo avrà inizio l’avventura in European Rugby Challenge Cup del Benetton Rugby impegnato contro l’FC Grenoble. I Leoni, che nello scorso match di Guinness PRO14 vinto contro i Southern Kings hanno perso per infortunio Ioane, McKinley e Steyn, si preparano ad affrontare il club francese che in questo inizio di TOP14 ha ...

Rugby – EPCR Challenge Cup : le Zebre pronte alla nuova sfida : Una EPCR Challenge Cup da affrontare con grande concentrazione secondo Bradley e Capitan Castello Conclusa la prima fase del Guinness PRO14, per le Zebre è ora di tuffarsi nella seconda competizione stagionale, la coppa europea EPCR Challenge Cup, competizione che vede al via 20 delle più forti squadre di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia, Scozia e Russia. I bianconeri sono inseriti nel girone 4 insieme ai francesi dello Stade ...

Rugby – Le Zebre hanno svelato la divisa per l’EPCR Challenge Cup : Presentata la divisa delle Zebre per le gare di EPCR Challenge Cup. L’esordio nella coppa europea sabato 13 a Bristol contro i Bears E’ stata presentata la maglia ufficiale 2018-2019 dello Zebre Rugby Club realizzata da Erreà Sport per l’EPCR Challenge Cup che vedrà la franchigia federale impegnata nel girone 4 contro gli inglesi del Bristol Bears, i francesi de La Rochelle ed i russi dell’Enisei-STM. Protagonista della terza casacca ...

Diretta/ Australia Sudafrica streaming video e tv : il Mandela Challenge Plate (Rugby Championship) : Diretta Australia Sudafrica: info streaming video e tv della partita, valida per la terza settimana della Rugby Championship 2018. In campo i Wallabies dopo due KO di fila.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:52:00 GMT)