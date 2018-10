: • News • #Roma, sparatoria al Casilino: 5 arresti - Cyber_Feed : • News • #Roma, sparatoria al Casilino: 5 arresti - TelevideoRai101 : Roma, sparatoria al Casilino: 5 arresti -

I Carabinieri del comando provinciale dihanno arrestato 5 persone ritenute responsabili del tentato omicidio di un 52enneno, avvenuto lo scorso 3 settembre nel corso di unavicino un'officina meccanica in via Casilina, a. Per laerano stati arrestati il 52enne ferito,il figlio,proprietario dell'officina,e un dipendente.I Cc sono risaliti ai 5 nuovi arrestati grazie al repertamento delle impronte digitali e all'analisi dei filmati dei circuiti di videosorveglianza presenti nella zona.(Di sabato 13 ottobre 2018)