Roma | far-west in via Casilina | “Vi prego venite subito stanno sparando” 5 arresti

La presidente di Confartigianato Scarzanella a Roma agli stati generali della montagna italiana : "Mi auguro " prosegue Claudia Scarzanella " che dall'incontro di martedì prossimo prendano avvio le basi per una vera politica a favore della montagna, territorio strategico per l'intero Paese in ...

Incendi - arrestato il piRomane della Gallura. “L’ho fatto per lavorare con voi. Volevo fare il pompiere - non mi presero” : Per un anno ha tenuto in scacco le forze dell’ordine, costringendo i vigili del fuoco a una serie molto lunga di interventi per gli Incendi nelle campagne e in aree di pregio ambientale di Santa Teresa di Gallura, mettendo a repentaglio anche residenti e turisti. Ora Francesco Occhioni, 36 anni, nato a Tempio Pausania, ma residente a Santa Teresa, è stato arrestato dal Corpo Forestale dello Stato. Nel fascicolo, aperto dalla sostituta ...

Cosa fare a Roma nel weekend dal 12 al 14 ottobre : ... passando per il cibo del futuro alla sensoristica; mobilità smart, riciclo e riuso, realtà virtuale e aumentata, salute e benessere; scienza e biotecnologie e droni. Non mancherà, poi uno "spazio" ...

'I giovani si alzano per farmi sedere sui mezzi'. Il deputato del partito dei Pensionati ringrazia Roma : A Roma esistono ancora tracce di educazione civica. A rivelarlo, sorpreso, è Carlo Fatuzzo, deputato Forza Italia, leader dei partiti di Pensionati. 'Io tutte le mattine prendo il trenino che da Ostia ...

Roma - carabiniere muore a soli 36 anni in caserma : stroncato da un infarto : Una vera e propria tragedia [VIDEO]si è consumata nelle scorse ore nella provincia di Roma, precisamente a Tor Vergata, dove un carabiniere trentaseienne, Marco Lattanzi, ha perso la vita a causa di un infarto fulminante [VIDEO] all'interno della caserma mentre faceva da guardia. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, l'uomo è stato trovato privo di sensi da parte di un altro collega nelle prime ore della mattina seguente. Nel ...

Il segreto del faraone nero - il nuovo Romanzo di Marco Buticchi : Marco Buticchi, classe 1957, è un noto scrittore di best seller, spesso accostato, per tematiche letterarie e stile di scrittura, all’autore sudafricano Wilbur Smith (il quale, tra l’altro, lo considera il suo autore italiano preferito). Come per Smith i temi ricorrenti dei suoi romanzi sono l’avventura e i misteri da risolvere, con uno stile che intreccia epoche diverse, dall’antichità ai giorni nostri. La sua ...

La sindaca di Roma sul caso della mamma della senatrice 5S in una casa popolare 'Faremo indagini' : Roma - La sindaca Virginia Raggi promette indagini sul caso della madre della senatrice 5S Paola Taverna che abita in un alloggio popolare pur non avendone più diritto, in quanto sarebbe proprietaria ...

Roma - in 1500 a piazza Bologna per far riaprire il Delle Provincie : Un confronto serrato, durato due ore, quello tra Don Manlio, parroco dal 1 settembre di Sant'Ippolito, e circa 1500 persone che si sono riunite su viale Delle Province e sulla scalinata della chiesa. ...

Vuole fare l'agriturismo e trova i loculi Romani : Agrigento - In un terreno in contrada Burraitotto, tra Agrigento e Naro, è stato rinvenuto un tesoro archeologico. Un ex funzionario della Camera di Commercio in pensione voleva soltanto realizzare un ...

Roma - tragedia in caserma : carabiniere di 36 anni muore d'infarto : tragedia ieri mattina nella stazione di Tor Vergata. Marco Lattanzi, 36 anni, il carabiniere di guardia alla caserma è è stato trovato da un collega alle prime ore del mattino privo di...

Empoli-Roma - Di Francesco contento a metà : “Potevamo fare meglio” : Empoli-Roma 0-2, PAROLA AI TECNICI– E’ un Eusebio Di Francesco decisamente non soddisfatto quello che commenta la vittoria, sofferta, contro l’Empoli di Andreazzoli. L’allenatore giallorosso è contento per il risultato, meno per la prestazione offerta al Castellani dalla sua squadra. Poco pericolosi i giallorossi nell’arco del match, bravi si a capitalizzare quanto creato ma troppo […] L'articolo Empoli-Roma, ...

Roma - Di Francesco insoddisfatto nonostante la vittoria : “Potevamo fare meglio - l’Empoli avrebbe meritato di più” : Al termine di Empoli-Roma, Eusebio Di Francesco ha commentato la gara ai microfoni di DAZN. Il tecnico giallorosso, nonostante il risultato, non è pienamente soddisfatto di com’è andata la partita: “Potevamo fare meglio. Abbiamo fatto un buon primo tempo con buona gestione del pallone, dando qualche ripartenza all’Empoli, che poi è cresciuto nel secondo tempo e avrebbe meritato qualcosina in più”. Sulla fase ...

La ricetta del prof Nabokov per fare il Romanzo perfetto : Daniele Abbiati A bocce ferme, cioè a pagine ferme, a libro chiuso dopo la piacevolissima e molto istruttiva lettura, se ne ha la conferma, messa nero su bianco: non soltanto lo scrittore, ma anche il ...

Romano Prodi : 'Il Pd non può andare avanti così. Matteo Renzi decida cosa fare' : Romano Prodi non sembra ottimista sul futuro del Partito democratico. 'Se vogliamo avere delle forze riformiste serve una coalizione ampia. Quello a cui penso è lo scenario europeo. Non confondiamo il ...