Roma | ecco la meglio gioventù

Mara Venier ecco il super attico nel centro di Roma : Mara Venier è tornata alla guida di “Domenica In” con grandi risultati di ascolto e così Mara Venier sembra aver deciso di regalarsi un bell’attico nel centro di Roma. Mara Venier è infatti tornata alla conduzione del contenitore domenicale di casa Rai dopo un’assenza di quattro anni dalle reti della Rai. Su RaiUno il risultato per lei è innegabile e probabilmente Mara ha deciso di farsi un bel regalo. La conduttrice infatti è stata sorpresa da ...

Golf – L’Open d’Italia 2019 si disputerà all’Olgiata Golf Club di Roma : ecco tutte le novità : L’Open d’Italia 2019 si giocherà all’Olgiata Golf Club di Roma. La 76ª edizione si svolgerà dal 10 al 13 ottobre. Il torneo, con montepremi da 7 milioni di dollari, farà nuovamente parte delle Rolex Series dell’European Tour Nel 2019 L’Open d’Italia si disputerà sul percorso dell’Olgiata Golf Club a Roma. Si giocherà tra un anno esatto: dal 10 al 13 ottobre. Il torneo, giunto alla 76esima edizione, verrà nuovamente inserito ...

Roma - il Castello di Santa Severa apre al teatro : ecco due appuntamenti da non perdere : Dal 12 al 14 ottobre 2018 la Compagnia del teatro dell'Orologio anima i luoghi suggestivi del Castello di Santa Severa con due spettacoli teatrali: Il Mercante di Venezia di William Shakespeare , venerdì 12 ottobre, e Oliver Twisted di Charles Dickens , sabato13 e domenica 14 ottobre, . Due classici che il regista Leonardo ...

Ecco la Granfondo Campagnolo : a Roma ci saremo anche noi : GoodBike CdS Team: tutti al centro Velosystem Lazzaretti IL LORO PERCORSO - Dopo la visita di rito all'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, controllare lo stato di salute è ...

La WWE torna in Italia : ecco i match e le superstar presenti a Bologna e Roma : La WWE è pronta a tornare in Italia per gli show di Bologna e Roma: ecco i match della serata e le superstar presenti nelle due date Italiane Le superstar della WWE sono pronte a tornare in Italia con due show unici, che mixano sport e intrattenimento e combinano l’azione di un match sul ring con spettacolo allo stato puro. La prima tappa sarà il 9 novembre all’Unipolarena di Casalecchio di Reno (Bologna), per poi bissare il 10 novembre al ...

L’Italia perde i pezzi! Romagnoli - Cutrone e D’Ambrosio lasciano il ritiro della Nazionale : ecco i sostituti : Romagnoli, Cutrone e D’Ambrosio costretti a lasciare il ritiro della Nazionale per infortunio: in vista dei match con Ucraina e Polonia, Mancini chiamata Tonelli e Piccini Alessio Romagnoli, Patrick Cutrone e Danilo D’Ambrosio lasciano il ritiro della Nazionale italiana per problemi fisici e non saranno a disposizione per i due match con Ucraina e Polonia. Il ct Roberto Mancini ha scelto di convocare Lorenzo Tonelli e ...

Empoli-Roma streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Empoli-Roma streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Empoli-Roma le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Empoli-Roma in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su ...

Roma - riecco Aurelio : nemico fatto in casa : Per un periodo Aurelio Andreazzoli, avversario domani della Roma, a Trigoria fece addirittura tendenza. La percentuale che nel 2013 chiese a tutte le componenti della società per permetterle di ...

Chi è la bellissima moglie di Lorenzo Pellegrini? Ecco Veronica Martinelli - la stupenda Wags della Roma [GALLERY] : Veronica Martinelli è la bellissima moglie di Lorenzo Pellegrini, il centrocampista della Roma e la Wags giallorossa innamoratissimi sui social Lorenzo Pellegrini si sta mettendo in mostra tra gli uomini di Luciano Spalletti per talento e prestazioni. Il centrocampista della Roma è diventato piano piano, nonostante la sua giovane età, titolare nella squadra giallorossa. Un talento naturale quello del 22enne che è nato e cresciuto a Roma, ...

Roma - l'unità anti crisi : ecco come Di Francesco ha ritrovato la squadra : Il picco della Roma, nel tris di successi consecutivi, martedì sera contro il Viktoria Plzen in Champions. In ordine cronologico, dopo le vittorie contro il Frosinone e la Lazio, l'ultima è stata la ...

Frascati Scherma - due giovani “rinforzi” dal Club Scherma Roma : ecco Di Russo e Mancini : Roma – Negli ultimi anni si sono contese il titolo di società campione d’Italia, con il Frascati Scherma che ha bruciato il Club Scherma Roma nelle ultime tre stagioni. Ora alla palestra “Simoncelli” approdano due giovani talenti del Club capitolino, vale a dire le fiorettiste Guia Di Russo e Ludovica Mancini. A parlare dell’arrivo di queste due interessanti schermitrici è Fabio Galli, responsabile del settore fioretto del Frascati ...

Champions League - Roma : ecco le scelte di Di Francesco per la sfida col Plzen : La Roma sembra essersi messa alle spalle il periodo buio grazie alle vittorie con Frosinone e Lazio. Adesso, però, è tempo di Champions e in Europa i giallorossi non possono più sbagliare. Si deve porre rimedio all’esordio negativo col Real e la sfida di domani col Plzen non ammette passi falsi. Di Francesco conferma il 4-2-3-1 del successo nel derby, ma cambierà qualche uomo rispetto alla stracittadina: sulla trequarti, il tecnico ...

Roma - lite Florenzi-Dzeko : ecco le parole del terzino : Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Alessandro Florenzi ha parlato dell’episodio di cui si è discusso negli ultimi giorni, la presunta lite tra lui ed Edin Dzeko. Alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen, il terzino ha dichiarato: “Purtroppo ci sono persone che alle volte devono scrivere, alle volte in maniera giusta ed altre volte in modo sbagliato. Per fortuna questa volta era sbagliata, anche perché se litigo con ...