Ritiro Cassano | l’attaccante conferma | “io alla Juventus? Mi caccerebbero dopo 3 giorni”

: Gioie e dolori, schiaffi e carezze, lui contro il mondo: tempo e spazio di #Cassano, la storia di un 10 atipico che… - DiMarzio : Gioie e dolori, schiaffi e carezze, lui contro il mondo: tempo e spazio di #Cassano, la storia di un 10 atipico che… - porusio : RT @SkyTG24: Cassano genio e follia. Liti, corna, scherzi: 20 anni di “cassanate” - SkyTG24 : Cassano genio e follia. Liti, corna, scherzi: 20 anni di “cassanate” -

(Di sabato 13 ottobre 2018) L’attaccante Antonioha annunciato l’addio al calcio giocato,qualche allenamento con l’Entella il calciatore ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Prima della decisione Stefano Corti e Alessandro Onnis avevano intervistato Fantantonio, l’intervista andrà in onda a Le Iene Show, tanti gli argomenti trattati, da Stramaccionifino al calcio attuale. Iene: Meglio il calcio nel ‘99 o adesso?: Quello del ‘99 tutta la vita. Adesso sono tutte schiappe. Una massa di pi**e. Iene: Ma come?: Togli la Juve in Serie A e Higuain che gioca nel Milan, trovami un campione. Iene: Icardi?: Goleador. Iene: Hai mai fatto a botte?: Quando ero bambino sì. Iene: Ma è vero che le hai prese da Stramaccioni?: ride ndr Gli piacerebbe. Iene: Si era parlato di botte negli spogliatoi e che lui te le aveva ...