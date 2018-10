Rimini | 61enne minacciato dalla fidanzata con coltello e spinto ad assidui rapporti intimi

Blastingnews

(Di sabato 13 ottobre 2018) Una storia davvero sui generis quella che ci arriva dae che vede come protagonisti un attempato signore sessantunenne e la sua compagna, una donna di nazionalita' russa di 54 anni, ora indagata per violenza sessuale. Stando alle cronache locali l'uomo ha inoltrato, presso il locale comando di Polizia di Stato, formale denuncia nei confronti della sua, rea VIDEO, a detta del denunciate, di un comportamento prevaricatore protratto per mesi e sfociato in minacce con arma da taglio e continue pressanti richieste di prestazioni sessuali. Un vero e proprio calvario quello descritto dall'uomo I due, lui separato e lei libera, si frequentavano da tempo ed all'apparenza sembravano essere una coppia unita ed affiatata, ma a detta dell'uomo tutto è cambiato dopo che egli, su richiesta della donna, ha richiesto il divorzio alla sua ex moglie; sembra infatti che la sua compagna, ...