Riforma Bcc | soci prigionieri delle nuove banche | il diritto di recesso gli è negato per

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 ottobre 2018) Non è un problema finanziario. Si tratta di una questioneale e quindi politica. I cittadini italiani,di credito cooperativo, stanno perdendo il lorodi vendere le quote rappresentative in qualità di proprietari. Sono circa 1,3 milioni gli italiani,cooperatoribcc, che stanno per essere espropriati per legge e senza indennizzo del capitale che hanno messo (speriamo consapevolmente) nella loro banca. E nessuno ne parla! Si sta gravemente sottovalutando il problema deldeibcc epopolari quando andrà in vigore laprevista dalla legge n. 49/2016. Un problema che la maggior parte dei– e forse anche degli esponenti aziendaliterritoriali – non conosce affatto. Cerchiamo di fare chiarezza. La legge n. 49/2016 (del credito cooperativo), con una norma (articolo ...