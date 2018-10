Riapre la strada che collega la Valpolcevera con Genova

Crollo ponte a Genova - gip Riapre parte strada sotto moncone - Sfollati : 'Meglio far ricostruire ad Autostrade' : Via 30 Giugno a Genova, la strada che passa sotto il ponte Morandi , può riaprire. Lo ha deciso il gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta del Commissario per l'emergenza e presidente della ...

Rogo Bologna - raccordo autostradale A1-A14 Riapre il 1 ottobre dopo 53 giorni di chiusura : Lunedì 1 ottobre riapre il raccordo autostradale A1-A14 di Bologna. E' rimasto chiuso per 53 giorno, dal 6 agosto scorso, a seguito del Rogo che si era sviluppato dopo il gravissimo incidente e che, ...

F1 - Italia bentornata! Antonio Giovinazzi Riapre la strada - il tricolore sventola nel Circus. Il digiuno è finito e in futuro… : Il digiuno è finito, finalmente un pilota Italiano torna a correre da titolare nel Mondiale F1: dopo otto lunghissimi anni di assenza, Antonio Giovinazzi riporterà il tricolore all’interno del Circus per l’intera stagione 2019. Un nostro connazionale sarà protagonista nella massima categoria motoristica: tolte le due apparizioni al volante della Sauber nel 2017 proprio del pugliese (dodicesimo in Australia e ritiro in Cina), eravamo ...

Maltempo in Valtellina : Riapre strada dopo frana : Riaperta al traffico la strada che porta al passo del Gallo e al confine con la Svizzera: era bloccata da una frana innescata da violenti temporali abbattutisi su Livigno (Sondrio) e gran parte dell’alta Valtellina. Gli operai hanno lavorato senza sosta per liberare la carreggiata dai detriti. L'articolo Maltempo in Valtellina: riapre strada dopo frana sembra essere il primo su Meteo Web.