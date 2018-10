Riace | Viminale | trasferire i migranti entro due mesi | Lucano | Vogliono solo

Modello Riace - stop del Viminale : "Trasferire i migranti" : Il ministero dell'Interno dispone la revoca totale dei finanziamenti: "Gestione dei fondi non conforme a regole"

Riace - il Viminale dispone il trasferimento dei migranti : “Rendicontare le spese” : Dopo l’arresto del sindaco Domenico Lucano, arriva un’altra tegola per il «modello Riace» e l’integrazione dei migranti. Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con una nota del 9 ottobre scorso, ha deciso il trasferimento dei migranti ancora ospiti nello Sprar gestito dal Comune di Riace....

Riace - il Viminale : 'Non sono stati sbloccati i fondi per il Comune' : 'Il Viminale non ha sbloccato i fondi a favore del Comune di Riace'. È quanto precisano fonti del Viminale sottolineando che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 'sta valutando le ...

Riace - Viminale : “I fondi per l’accoglienza non sono stati sbloccati. Valutazioni in corso” : Il ministero dell’Interno spegne gli entusiasmi di Mimmo Lucano. Giovedì il sindaco di Riace aveva riferito che il Viminale sarebbe pronto a sbloccare i fondi destinati ai progetti di accoglienza. “Lunedì o martedì dovremmo sapere dal Viminale se effettivamente ci hanno sbloccato i fondi. Informalmente ho saputo di sì ma ancora non c’è nulla di certo”, aveva detto il primo cittadino che dall’inizio del mese protesta per ...

