Riace | Viminale | trasferire i migranti entro due mesi | Lucano | Vogliono solo

Riace - il Viminale dispone il trasferimento dei migranti : “Rendicontare le spese” : Dopo l’arresto del sindaco Domenico Lucano, arriva un’altra tegola per il «modello Riace » e l’integrazione dei migranti . Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con una nota del 9 ottobre scorso, ha deciso il trasferimento dei migranti ancora ospiti nello Sprar gestito dal Comune di Riace ....

