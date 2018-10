Riace | sindaco | vogliono distruggerci

Brunori : "Vorrei portare in Calabria il concerto dedicato a Dalla - per sostenere il sindaco di Riace" : 'Mi piacerebbe portare il concerto dedicato a Come è profondo il mare di Lucio Dalla, che farò sentire stasera per la prima volta a Palermo, nella mia terra, in Calabria, come segno di appoggio a ...

Caso Riace - parla il vicesindaco : 'Più importanti le scelte d'umanità che quelle politiche' : "L'accusa che ci fa più male è che questo non sia un modello, ma sia un sistema. Sono due cose ben diverse". Ha la voce delusa Giuseppe Gervasi , vicesindaco di Riace , mentre, intervistato da W l'...

Quando Papa Francesco elogiava il sindaco di Riace Mimmo Lucano e il suo modello : ... seguace di Natale Bianchi, Sasà Albanese, Francesco Cirillo, Peppino Lavorato, Emilio Sirianni, Giuseppe Impastato, solo per fare alcuni nomi che hanno ispirato la mia azione sociale e politica in ...

Il ministro Salvini dà voce al pregiudicato per attaccare il sindaco di Riace : Cronaca Riace, scivolone di Salvini: un prestanome della 'ndrangheta per contestare il sindaco Lucano di ALESSIA CANDITO

Il sindaco di Riace (in ogni caso) è un innovatore sociale : Il sindaco di Riace è agli arresti domiciliari. Credo sia necessario, come sempre, lasciare alla magistratura le valutazioni di merito. Ha ragione il pubblico ministero a dire: "Un reato rimane tale, anche quando viene commesso per motivi di particolare valore morale o sociale".Ma fa ben sperare che il 6 Luglio il Consiglio costituzionale francese abbia accolto il ricorso di Cédric Herrou, un contadino condannato a quattro mesi di ...

Il sindaco di Riace Mimmo Lucano si difende : “Non mi pento di niente - voglio trionfi la giustizia” : Intervistato nella casa in cui al momento è detenuto agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il primo cittadino di Riace, Domenico Lucano, ha dichiarato: "Io credo nella giustizia, in una giustizia giusta. Io dalla verità non ho nulla da temere perchè non ho nulla da nascondere. Non mi pento di niente".Continua a leggere

Riace - il sindaco non si pente : "Rifarei tutto. Hasta siempre" : "Non ho rancori o rivendicazioni contro nessuno. Non ho niente di cui vergognarmi. Niente da nascondere. Rifarei sempre le stesse cose che hanno dato un senso alla mia vita". Domenico "Mimmo" Lucano si difende così dalle accuse di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina. E lo fa dalle mura di casa sua, dove è agli arresti domiciliari, vergando una lettera. Una lettera che si chiude con "Hasta siempre" e che il primo cittadino ha ...