Riace - Lucano : 'Ricorso al Tar - ci vogliono distruggere' : 'I nostri legali sono già al lavoro per presentare il ricorso al Tar. Contro di noi c'è un vero e proprio tiro incrociato, ci vogliono distruggere'. Così Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace, ...

Riace - Viminale : trasferire i migranti entro due mesi | Lucano : "Vogliono solo distruggerci" | Salvini : uso fondi pubblici - chi sbaglia paga : Contestati dal ministero gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo, Mimmo Lucano, ora ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il comune non ha intenzione di piegarsi e già prepara il ricorso al Tar che potrebbe sospendere la delibera.

Mimmo Lucano ha sempre avuto detrattori. Quello che sta succedendo a Riace non è un caso : Nelson Mandela venne arrestato. Anche Danilo Dolci finì dietro la sbarra. Don Lorenzo Milani subì un processo. Mimmo Lucano, il sindaco di Riace è uno di loro. Abbiamo letto tutto su di lui. Abbiamo sentito in questi giorni ogni sera davanti alla TV gli intellettuali vip che si schierano con o contro il primo cittadino per difendere o sparare contro ad una sola parola: accoglienza. Il dibattito di questi giorni mi ha ricordato “L’obbedienza non ...

Riace - Salvini : “Il post con il video del pregiudicato per attaccare Lucano? Faremo verifiche sempre più attente” : Quarantotto ore dopo arrivano le scuse. Anzi no: Matteo Salvini non si scusa per aver pubblicato il video di un pregiudicato per attaccare Mimmo Lucano, il sindaco di Riace agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Però ammette implicitamente il grave errore compiuto dallo staff che gli gestisce i social network. “Sì, quel post l’ho preso da un importante organo di informazione ...

Quando Papa Francesco elogiava il sindaco di Riace Mimmo Lucano e il suo modello : ... seguace di Natale Bianchi, Sasà Albanese, Francesco Cirillo, Peppino Lavorato, Emilio Sirianni, Giuseppe Impastato, solo per fare alcuni nomi che hanno ispirato la mia azione sociale e politica in ...

Riace e l'uomo che accusa Lucano : 'È prestanome della 'ndrangheta' : Cittadino che tra l'altro, secondo i media locali, negli ultimi tempi si sarebbe anche riavvicinato alla politica: e con quale partito? Con Noi con Salvini .

Riace - Pd : su Lucano Salvini rilancia video di prestanome 'ndrangheta - : I dem e Sinistra italiana attaccano il vicepremier per un filmato, condiviso per contestare Domenico Lucano, di un'intervista all'ex vicesindaco del comune calabrese , Pietro Zucco. L'uomo, accusano i ...

Riace - scivolone di Salvini : un prestanome della 'ndrangheta per contestare il sindaco Lucano : Per Matteo Salvini è il 'cittadino modello' in grado di svelare i presunti segreti del modello Riace, per la magistratura è un prestanome. Brutto scivolone social per il ministro dell'Interno. Per ...

Salvini tradito dalla 'bestia' : posta un video di un cittadino di Riace scontento di Lucano - ma è un uomo che è stato vicino alla 'ndrangheta : Il giorno dopo la manifestazione in cui migliaia di persone hanno portato la loro solidarietà a Mimmo Lucano - il sindaco del Comune in provincia di Reggio Calabria diventato modello di accoglienza diffusa, ora agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Matteo Salvini pubblicava su profilo Facebook un video con il quale sembrava voler dimostrare che la 'favola' dell'integrazione nel paesino della Locride ...

