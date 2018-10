ilfattoquotidiano

: Regionali Piemonte, chi è il candidato presidente del M5s Giorgio Bertola: il militante che lavorava nello staff - erregi69 : Regionali Piemonte, chi è il candidato presidente del M5s Giorgio Bertola: il militante che lavorava nello staff - Noovyis : Un nuovo post (Regionali Piemonte, chi è il candidato presidente del M5s Giorgio Bertola: il militante che lavorava… - massimoneri90 : Regionali Piemonte, il candidato del M5s è Giorgio Bertola: “L’obiettivo è vincere” -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Il termine “Chiappendino” provoca in lui un sorriso: “Non si può confondere l’intesa istituzionale di due persone che lavorano per il bene dei cittadini: Chiara Appendino e Sergio Chiamparino sono diversi”. In futuro, forse, potrebbe esserci lui al posto dell’esponente Pd alla guida dele l’intesa con la sindaca di Torino potrebbe essere migliore, nonostante qualcuno insinui una mancanza di sintonia: “Non si può considerare l’assenza di oggi, dovuta a impegni presi da tempo, per dire che non andiamo d’accordo: noi ci conosciamo e collaboriamo da anni”. A parlare è ildel M5s alla presidenza del. Si chiama, ha 48 anni, milita nel Movimento 5 Stelle “da sempre” e il suo nome – da tempo nell’aria – è stato ufficializzato oggi dopo il voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau avvenuto giovedì. Sabato pomeriggio, in un piccolo ...