Reddito di Dignità | a Bari un cittadino su due rinuncia ai soldi

tgcom24.mediaset

: #Salvini: col reddito di cittadinanza si restituirà lavoro, e con il lavoro dignità, poter fare il mutuo, guardare… - matteosalvinimi : #Salvini: col reddito di cittadinanza si restituirà lavoro, e con il lavoro dignità, poter fare il mutuo, guardare… - Antonio_Tajani : Rilancio il mio appello al governo affinché cambi i contenuti della manovra finanziaria prima che sia troppo tardi.… - Antonio_Tajani : Non è il reddito di cittadinanza ma è il lavoro a creare dignità. #STOCOICONTADINI -

(Di sabato 13 ottobre 2018) "Io lavoro a nero e non me ne importa niente, perché così facendo posso mangiare". È solo una delle tante dichiarazioni raccolte da Stasera Italia , in onda su Rete 4 , nel servizio riguardante il ...