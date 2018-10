Red Dead Redemption 2 | oltre 50 armi uniche e vaste opzioni di personalizzazione

Nuovi dettagli Red Dead Redemption 2 sulle armi - personalizzazione estrema : Soltanto una manciata di settimane ci separano dall'uscita di Red Dead Redemption 2, il nuovo capitolo del brand targato Rockstar che si appresta a riportare sugli schermi dei giocatori tutto il fascino videoludico dell'epopea western. Tante le sfaccettature finemente rifinite dagli addetti ai lavori, che nella loro nuova opera non hanno voluto lasciare davvero nulla al caso: un impegno certosino che si risolverà in una varietà eccezionale tanto ...

105 GB? Nuovi possibili dettagli sul peso di Red Dead Redemption 2 e sulla patch del day one : Red Dead Redemption 2 continua a catalizzare l'attenzione di tantissimi videogiocatori e ovviamente a far discutere per ogni minima informazione trapelata. Un esempio? Il peso del titolo, del file che dovremo accogliere sulle nostre console.Alcuni giorni fa si era parlato di addirittura 105 GB, un dato che si basava sulle confezioni del bundle del gioco con PS4. Secondo quanto riportato da Gaming Bolt questo dato è stato definito esagerato da ...

Qual è il videogioco più atteso dell'autunno? Call of Duty : Black Ops 4 domina su Red Dead Redemption 2 : L'autunno è la stagione più calda per i videogiochi, con i mesi di ottobre e novembre che come da consuetudine sono ricchissimi di nuove uscite. Il nuovo sondaggio di Nielsen ha voluto chiedere ai giocatori Quale fosse il titolo più atteso di quest'anno, e i risultati potrebbero forse sorprendere soprattutto dal momento in cui Red Dead Redemption 2 non è riuscito a conquistare la vetta di questa particolare classifica.Come riporta VG24/7 ...

Red Dead Redemption 2 Trofei PS4 (PlayStation 4) : Red Dead Redemption 2: Trofei PS4. Trofei Red Dead Redemption 2 PS4 (PlayStation 4). Red Dead Redemption 2: Guida ai Trofei per PS4 Oggi vi proponiamo la soluzione e l’elenco completo di tutti i Trofei del gioco Red Dead Redemption 2 per PS4. Curioso di dare uno sguardo alle sfide proposte? Red Dead Redemption 2 […]

Red Dead Redemption 2 : nuove informazioni sugli animali leggendari - i biglietti per i treni e le modalità di trasporto : Red Dead Redemption 2 di Rockstar continua a ricevere un sacco di informazioni. RockstarIntel ha condiviso in rete tanti nuovi dettagli, attraverso recenti tweet, dalla caccia al trasporto.Come riporta Gamingbolt, ad esempio, durante la caccia, la vostra preda avrà una valutazione da 1 a 3 stelle. Questo determinerà la qualità e il valore della carne. Esistono anche animali leggendari per ogni specie e possono essere usati per creare abiti rari ...

Red Dead Redemption 2 : se disattiverete la mini-mappa saranno gli NPC a fornire indicazioni su percorsi e punti di riferimento : Aggiornamento: A quanto pare la feature potrebbe non essere presente all'interno del gioco. Questo è ciò che viene specificato da Alanah Pearce, ex IGN e attuale membro del canale YouTube Funhaus che, pur dichiarandosi entusiasta e stupida dalla qualità dell'esperienza, ha deciso di chiarire alcune notizie diffuse negli scorsi giorni.La Pearce si è affidata a Twitter per chiarire la situazione:"Qualche chiarimento: gli articoli che stanno ...

Red Dead Redemption 2 : Gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 tradotti in italiano : In data odierna sono trapelati in anticipo sulla rete, gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 di Red Dead Redemption 2, come sempre li abbiamo tradotti per voi e ve li riportiamo di seguito. Red Dead Redemption 2: Tutti gli Obiettivi e Trofei Completa con successo una missione rivale online Raggiungi il 100% di completamento Scopri il destino di Marko Dragic Completa il capitolo 1 Recupera la scorta da 4 fattorie Survive 3 days holding a ...

In attesa di Red Dead Redemption 2 ecco l'elenco di tutti i trofei : Mancano tutto sommato pochi giorni al lancio di Red Dead Redemption 2, attesissima ultima fatica di Rockstar Games che il 26 ottobre debutterà su PS4 e Xbox One catalizzando l'attenzione dei fan e della critica tutta.In questi giorni si sta parlando con insistenza di alcune delle caratteristiche più peculiari della produzione come, per esempio, il fatto che gli NPC forniranno indicazioni diverse ai giocatori che decideranno di disattivare la ...

Trapelano trofei e achievement per Red Dead Redemption 2 - la lista : Mancano due settimane all'uscita, ma è stata svelata in anticipo la lista dei trofei e degli obiettivi sbloccabili in Red Dead Redemption 2, come riporta IGN. Prima di tutto però è necessario specificare che non si tratta di una comunicazione ufficiale ma di un vero e proprio spoiler. Tutti coloro che non hanno intenzione di conoscere alcuna anticipazione sulla storia, i personaggi e gli eventi del gioco di Rockstar devono quindi sapere che ...

Adolescente realizza il suo ultimo desiderio : giocare prima di morire a Red Dead Redemption 2 : Mancano poche settimane alla pubblicazione del videogioco più atteso dell'anno, ma un ragazzo olandese di nome Jurian ha potuto provarlo prima degli altri. L'azienda ha infatti deciso di esaudire il sogno dell'Adolescente, malato terminale, prima che sia troppo tardi.Continua a leggere

Red Dead Redemption 2 : se disattiverete la mini-mappa saranno gli NPC a fornire indicazioni su percorsi e punti di riferimento : La data di uscita di Red Dead Redemption 2 si sta avvicinando rapidamente e le varie notizie emerse fino ad ora rendono sempre più chiaro quanto Rockstar abbia alzato la posta con l'atteso gioco.Mentre ci dirigiamo verso la data di lancio di Red Dead Redemption 2 apprendiamo interessanti dettagli che saranno presenti nel mondo di gioco e l'ultima rivelazione è la ciliegina sulla torta.Come riporta VG247.com, secondo Red Dead News, se ...

Gli sviluppatori di Red Dead Redemption 2 esaudiscono il sogno di un ragazzo malato terminale permettendogli di giocare a una demo preliminare : Sfortunatamente abbiamo già sentito parlare di persone che si trovano in precarie condizioni di salute e che, di fronte alla prospettiva di una prematura scomparsa, si rendono conto che le cose che avrebbero potuto aspettarsi potrebbero arrivare troppo tardi. In questi casi, abbiamo assistito a gesti di grande umanità da parte delle aziende responsabili di alcuni amati videogiochi, che permettono alle suddette persone di giocare il proprio gioco ...

Red Dead Redemption 2 imita Assassin’s Creed Odyssey con le indicazioni degli NPC : In Assassin’s Creed Odyssey è stata aggiunta una nuova modalità chiamata “Esplorazione”, oltretutto consigliata dal gioco all’inizio dell’avventura, pare che sia presente anche in Red Dead Redemption 2, ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme. Red Dead Redemption 2: Quando gli NPC la sanno lunga All’epoca del Far West non esisteva di certo il GPS, dopotutto fino alla fine degli anni 90 ...