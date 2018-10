Real Madrid | offertona dalla Cina per Benzema Florentino ci pensa

Basket - Eurolega 2018-2019 : quando gioca la prossima partita l’Olimpia Milano? Data - programma - orario e tv della sfida contro il Real Madrid : È in corso il match di esordio dell’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019 in casa dei montenegrini del Buducnost (DIRETTA LIVE su OA Sport), ma è difficile non guardare con estremo fermento alla prima in casa dei lombardi nella massima competizione europea contro il Real Madrid, in programma mercoledì alle 20:45. I campioni di Europa, oltre che di Spagna, fanno paura, ma l’Olimpia quest’anno può dare filo da torcere a ...

Inter : Modric impossibile - a meno che non sia lui a voler lasciare il Real Madrid : Il grande tormentone di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al possibile trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato era in cerca di nuovi stimoli e avrebbe voluto lasciare il Real Madrid, anche per volonta' della moglie che avrebbe visto di buon occhio una nuova esperienza in una citta' come Milano. Il patron del Real Madrid, Florentino Perez, però, non ha voluto saperne di privarsi del miglior ...

Inter : Modric impossibile - a meno che non sia lui a voler lasciare il Real Madrid : Il grande tormentone di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al possibile trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato era in cerca di nuovi stimoli e avrebbe voluto lasciare il Real Madrid, anche per volontà della moglie che avrebbe visto di buon occhio una nuova esperienza in una città come Milano. Il patron del Real Madrid, Florentino Perez, però, non ha voluto saperne di privarsi del miglior ...

Juventus - Marcelo resterà al Real Madrid : le ultime dal Brasile : Dal Brasile arrivano notizie importanti per la Juventus, notizie che sicuramente non faranno piacere ai tifosi bianconeri. In estate, le voci insistenti di un interessamento della Juve per Marcelo, hanno infuocato l’ambiente bianconero. A ridimensionare il tutto però sono state le parole di Diogo Rimoli, giornalista brasiliano, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di […] L'articolo Juventus, Marcelo resterà al Real Madrid: le ...

Risultati Eurolega Basket 1ª Giornata – Real Madrid super - ok CSKA e Panathinaikos : colpo Efes a Monaco : Risultati Eurolega Basket 1ª Giornata: il Real Madrid liquida il Darussafaka, successi per CSKA Mosca e Panathinaikos, colpo dell’Anadolu Efes in casa del Bayern Messa in archivio la offseason estiva, è già tempo di tornare a parlare di Basket giocato. Dopo i primi turni nei campionati casalinghi, le squadre d’elite del Basket europeo si affrontano nella prima Giornata dell’Eurolega. Nel mercoledì d’apertura, subito 4 match intensi e ...

Stupro Cristiano Ronaldo - il comunicato ufficiale del Real Madrid e Der Spiegel mette le cose in chiaro : Stupro Cristiano Ronaldo – “Il Real annuncia di aver intrapreso un’azione legale nei confronti del giornale portoghese Correio da Manhã per aver pubblicato delle notizie palesemente false al solo scopo di danneggiare seriamente l’immagine del club. Il Real Madrid non è assolutamente a conoscenza delle informazioni che il giornale ha pubblicato con riferimento a Cristiano Ronaldo, ragione per la quale non può essere stato in grado di ...

Cristiano Ronaldo e lo stupro - parla il Real Madrid : 'Quereliamo chi ha scritto che sapevamo' : A meno di ventiquattr'ore dall'uscita della sconvolgente notizia che riguarda il coinvolgimento del Real Madrid nel caso molestie sessuali ai danni di Cristiano Ronaldo , arriva sul sito ufficiale ...

Accuse a Ronaldo - il Real Madrid nega pressioni per la firma dell’accordo : Il Real Madrid non ha fatto alcuna pressione su Cristiano Ronaldo per firmare l’accordo con Kathryn Mayorga nel 2010 per evitare di intaccare l’immagine del club. Lo sostiene la società Madridista in un comunicato ufficiale respingendo così al mittente le indiscrezioni pubblicate del quotidiano portoghese Correio de Mahna. LA NOTA DEL Real Madrid SUL CASO […] L'articolo Accuse a Ronaldo, il Real Madrid nega pressioni per la ...

Chelsea - Hazard : 'Real Madrid? Non a gennaio. Ma voglio giocare in Spagna per vincere il Pallone d'Oro' : ... con 7 gol e 3 assist nelle prime otto giornate, continua a far parlare di sé soprattutto per il suo futuro: "Il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio sogno ...

Comunicato del Real Madrid : 'Nessuna pressione su Cristiano Ronaldo' : Madrid, Spagna, - Nella vicenda Cristiano Ronaldo c'è da registrare anche un'azione legale del Real Madrid nei confronti del Correio de Manha , il giornale portoghese che, secondo la nota diramata dal ...

Caso Ronaldo - il Real Madrid : nessuna pressione su CR7 per pagare Mayorga : «Il Real Madrid non era a conoscenza del fatto e quindi, non poteva esercitare alcuna pressione per qualcosa che assolutamente non sapeva» L'articolo Caso Ronaldo, il Real Madrid: nessuna pressione su CR7 per pagare Mayorga è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Francia - il presidente Le Graet stuzzica Benzema : l’attaccante del Real Madrid risponde per le rime : Dopo le parole del presidente della Federazione Francese, Benzema ha risposto per le rime tramite i propri canali social “La Nazionale francese è un discorso chiuso per Karim Benzema“, è quanto ha sottolineato il presidente della FFF, Noel Le Graet, intervenuto ai microfoni del giornale Ouest-France per sottolineare come l’attaccante del Real Madrid non sia ben visto in Nazionale. Un’uscita che non è piaciuta a ...

Cristiano Ronaldo : ''Il Real Madrid lo convinse a pagare la Mayorga'' : Ci sarebbe il Real Madrid, dietro l'accordo tra Cristiano Ronaldo e Katryn Mayorga e il pagamento dell'indennizzo di 375 mila dollari.Arrivano nuovi particolari di grande interesse sul caso Ronaldo dalle pagine del quotidiano portoghese Correio de Manha. Sarebbe stato infatti il Real Madrid a convincere il calciatore a stipulare l'accordo con l'ex modella americana Katryn Mayorga. Il giornale ricostruisce la strategia degli avvocati del ...

Liga - il Siviglia prepara lo ‘sgambetto’ : Barcellona e Real Madrid non brillano mentre l’Atletico si conferma da titolo : Non solo la Premier League anche la Liga spagnola si conferma sempre più avvincente con una grossa sorpresa nelle zone alte della classifica. La graduatoria è infatti guidata dal Siviglia che sta attraversando un momento entusiasmante, sono infatti 4 le vittorie consecutive, l’ultima davanti al pubblico amico contro il Celta Vigo, si tratta di una squadra abituata a vincere in Europa e che quindi può dare del filo da torcere alla big ...