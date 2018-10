Rc auto | Luigi Di Maio | ' Tariffe indecenti in alcune zone | dobbiamo abbassarle' Video

Luigi Di Maio sulle RC auto - basta a prezzi altissimi in alcune zone d’Italia - stop a targhe straniere : Luigi Di Maio ha rivelato che fra le intenzioni del Governo c’è quella di contenere i costi per l’assicurazione dell’Auto. Luigi Di Maio ministro dello Sviluppo i costi in certe parti d’Italia sono indecenti: infatti, nel suo discorso social, il vicepremier ha parlato oltre ai prezzi esosi anche dell’uso sempre più frequente di targhe provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania, pratica molto utilizzata anche da ...

Uomini e donne - gli autori di Maria De Filippi in grossi guai. I tronisti Luigi e Mara? Fonti riservate... : Colpo di fulmine a Uomini e donne , con grossi problemi per la produzione. I due tronisti Luigi Mastroianni e Mara Fasone non hanno occhi per i corteggiatori, perché da quando si sono incrociati in ...

Luigi De Magistris - folle sfida a Matteo Salvini : 'Napoli sarà autonoma e avrà una sua moneta ' : 'Napoli ha dimostrato di farcela anche da sola, riscattandosi contro quei Governi ingiusti ed arroganti'. Parte così l'ennesima sfida del sindaco di Napoli , Luigi De Magistris al Ministro dell'...

Foggia - auto fuori strada si schianta contro un albero : Luigi e Giuseppe muoiono a 18 anni : Luigi Faregna e Giuseppe Nicola, 18 anni ed entrambi originari di Carapelle, sono morti in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 83 tra Orta Nova e Stornara, nel Foggiano: l'auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada per cause da accertarsi e si è schiantata contro un albero. Grave un 17enne.Continua a leggere

auto si schianta contro muro - nuovo incidente mortale : Luigi lascia moglie e tre figli. Il dolore dei colleghi : Ancora un incidente mortale lungo le strade italiane. La giornata di ieri è stata certamente segnata dalla tragedia consumatasi sulla A1 con la morte di un padre e un figlio carbonizzati dopo esser stati travolti da un Tir. Purtroppo, però, non è stato l’unico fatto di cronaca riguardante vittime della strada. Un incidente mortale si è registrato nel pomeriggio di mercoledì 29 agosto sulla statale 189 denominata della ‘Valle del ...

autostrade - il metodo drastico di Luigi Bisignani : 'Vi dico qual è l'unico modo per punirli davvero' : Caro direttore, abbassare subito tutte le tariffe autostradali è l' unica misura che questo governo del cambiamento potrebbe ottenere in tempi brevissimi, anziché avventurarsi in infinite dispute ...

automobilismo Romba il 53esimo Trofeo Luigi Fagioli - Magliona e le Osella alla ribalta : ... il grande evento internazionale con proprio a Gubbio sarà per la prima volta ospitato in Italia dal 12 al 14 ottobre del quale hanno parlato istituzioni locali, di ACI Sport e della stessa ...

automobilismo Partito in grande il 53° Trofeo Luigi Fagioli : Omar Magliona ha ottenuto il miglior riscontro della giornata in 1'36"59 al volante della Norma M20 FC Zytek, dove il sardo l'alfiere CST Sport ha testato le regolazioni della e modificato l'assetto ...

Crollo ponte Genova - Luigi Di Maio : “Non accettiamo elemosine da autostrade - revocheremo comunque la concessione” : "Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto. L'unica strada che il Governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca", ha dichiarato il vicepremier Luigi DI Maio replicando all'offerta di Autostrade per l'Italia, che ha dichiarato l'intenzione di stanziare un fondo straordinario per sostenere le esigenze immediate delle famiglie delle ...

automobilismo Trofeo Luigi Fagioli al via : Memorial Barbetti a Pino D'Agostino e presentazione FIA Masters : Nell'albo d'oro del Memorial Barbetti, dedicato a due personaggi che tanto hanno rappresentato per Gubbio e il suo mondo sportivo, D'Agostino succede a personaggi come Mauro Forghieri, Clay Regazzoni,...

Genova - Luigi Di Maio : 'Ad autostrade sono stati fatti contratti vergognosi che sono stati secretati' : Il sospetto del governo è che ad Autostrade , la società di cui sono azionisti i Benetton , siano stati fatti contratti 'in modo genuflesso ' e con 'norme ad hoc'. Timori 'fondati' dice il vicepremier ...