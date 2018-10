Rally Cir Andreucci ancora re | è il suo 11° titolo italiano

CIR - Rachele Somaschini si gioca la stagione Tricolore al Rally Due Valli : L'evento si terrà questo giovedì, mentre chi è a Verona potrà contribuire ai progressi della scienza medica nella lotta a malattie infide e poco conosciute come la fibrosi cistica, acquistando per 10 ...

CIR : il bilancio del Rally dell’Adriatico : Sesto successo consecutivo per Umberto Scandola e Guido D’Amore, su Skoda Fabia R5, nel Rally Adriatico che si è corso sulle strade sterrate dell’entroterra marchigiano con partenza e arrivo a Cingoli. Con questa vittoria, il veronese è balzato al comando della classifica del CIR, approfittando in particolare dei guai di Paolo Andreucci e Anna Andreussi, […] L'articolo CIR: il bilancio del Rally dell’Adriatico sembra essere il ...

CIR - Peugeot Competition Top 208 - al Rally Adriatico lotta a quattro per il titolo : ... il torneo a cui mancherà poi un appuntamento per decretare ufficialmente chi siederà sulla 208 R2B, diventando titolare a tutti gli effetti nel 2019 con Peugeot Sport Italia . I piloti in gara per ...

Il CIR pronto per le sfide del 25° Rally Adriatico : Il 25° Rally Adriatico è valido come settimo e penultimo appuntamento del CIR, a coefficiente maggiorato 1,5, come quarta prova del CIRT, ma anche per i tricolori Costruttori, Junior ed R1. Tutte serie spettacolari dove le grandi qualità dei migliori protagonisti saranno messe a dura prova dalle veloci speciali in terra dell’entroterra marchigiano nelle zone […] L'articolo Il CIR pronto per le sfide del 25° Rally Adriatico sembra ...