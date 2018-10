Rai | Di Mare in pole per il Tg1 La Lega vuole fiction e show pop

L'ONU chiede all'Arabia Saudita di fermare i Raid in Yemen in cui muoiono bambini - : Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia , UNCRC, ha chiesto all'Arabia Saudita di fermare i raid aerei in Yemen durante i quali muoiono i bambini, si legge in un comunicato a ...

Giancarlo Magalli - la voce bomba che fa tremare viale Mazzini : “Via dalla Rai” : Giancarlo Magalli, addio alla Rai? La notizia potrebbe essere clamorosa ma è il diretto interessato ad aprire a uno scenario senza precedenti. Trentatré anni al servizio dell’azienda di viale Mazzini potrebbero presto diventare solo un vecchio ricordo. Magalli, artista a trecentosessanta gradi essendo autore e conduttore televisivo, commediografo, sceneggiatore e attore, è celebre soprattutto per ‘I Fatti Vostri’. Il programma ...

TRail Parco della Maremma : trionfano Ludovisi nella 60 e Clementi nella 23 chilometri : Grosseto, 4 ottobre 2018 - Emanuele Ludovisi e Cecilia Polci sono gli "eroi" del Trail Parco della Maremma. I due atleti, tesserati rispettivamente con D+Trail e Berg Team, sono vincitori della gara ...

Successo collettivo per il tRail Parco della Maremma : numeri e classifiche della due giorni : ALBERESE " Due splendide giornate di sport all'aria aperta quelle che si sono tenute sabato 29 e domenica 30 settembre in occasione della terza edizione dell'ultra trail Parco della Maremma, la manifestazione di corsa podistica che si ...

PRaia a Mare - puliva e mangiava le seppie durante l'orario di lavoro : ROMA - puliva le seppie in bagno durante l'orario di lavoro. Un medico dell'ospedale di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, è stato beccato mentre era intento a togliere il nero dai molluschi e la ...

Shadow of the Tomb Raider Guida : Come farmare monete : Se avete seguito la nostra Guida su “Come ottenere punti esperienza in Shadow of the Tomb Raider” ma necessitate di monete per fare acquisti presso i mercanti, allora non vi resta che proseguire nella lettura della Guida su “Come farmare monete in Shadow of the Tomb Raider”. Come farmare monete in Shadow of the Tomb Raider Con i punti esperienza è possibile acquistare nuove abilità ma il denaro fa ...

F1 - Ferrari - Raikkonen sempre più lontano dalla Rossa : Leclerc pronto a firmare per il 2019 : Nel corso della pubblicazione di oggi, inoltre, Il Corriere dello Sport ha aggiunto qualche piccolo particolare a questa interessante storia, affermando che sarebbe stato lo stesso John Elkann, nuovo ...

F1 - Raikkonen amareggiato : “non è l’esito che ci aspettavamo - ma non potevo fare di più” : Il pilota finlandese ha analizzato il Gp di Monza, ammettendo di non aver potuto far fronte all’attacco di Hamilton per via del degrado delle gomme Lewis Hamilton vince a sorpresa il Gp di Monza, il pilota britannico completa un super week-end piazzando la ciliegina sulla torta al momento giusto. Photo4/LaPresse Domenica da dimenticare per le due Ferrari, costrette a cedere l’intera posta in palio ai rivali della Mercedes, più ...

Raid a Napoli - Ospedale del Mare : allagati locali Pronto Soccorso/ Ultime notizie - ira De Luca : "è sabotaggio" : Napoli, Ospedale del Mare: Raid nella notte, allagati tutti i locali del nuovo Pronto Soccorso. Ira dell'Asl e di De Luca: 'atto camorristico'.