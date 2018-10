Raffaella Fico | “Cristiano Ronaldo | come può fare questo gesto? Lui è buono”

Stupro Ronaldo - Raffaella Fico a Matrix : “con me è stato un gentiluomo” : Raffaella Fico dopo essere stata fidanzata con Cristiano Ronaldo per 11 mesi, racconta a Matrix, il noto programma di Canale 5, il modo in cui è stata trattata da CR7: “con me è sempre stato un vero gentiluomo”, afferma. Dopo le accuse di Stupro da parte di Kathryn Mayorga, attualmente si sono aggiunte anche altre donne. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Cristiano Ronaldo - Raffaella Fico : “Siamo stati insieme 11 mesi - un vero gentiluomo. : “Sono stata fidanzata con lui 11 mesi e posso dire che Cristiano è un ragazzo normale, tranquillo, semplice”. Raffaella Fico è intervenuta ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Radio1 per difendere Cristiano Ronaldo, l’attaccante della Juventus accusato di stupro da diverse ragazze, con cui ha avuto una love story nel 2009. “Ai tempi giocava con il Manchester United. Sono stati 11 mesi d’amore”, racconta l’ex gieffina, sottolineando che ...

Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo : «Con me è sempre stato un gentiluomo» : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e social«Con me è sempre stato un vero gentiluomo». A difendere Cristiano Ronaldo scende in campo anche Raffaella Fico. Per il calciatore della Juventus sono giorni difficili, dopo le accuse di stupro da parte di Kathryn Mayorga, a cui adesso di aggiungerebbero quelle di tre altre donne. L’aggressione, secondo Mayorga, ...

Raffaella Fico a difesa di Ronaldo : "Quando stavamo insieme - lui…" : Raffaella Fico scende in campo per difendere il "suo" Cristiano Ronaldo. La showgirl napoletana e l"asso portoghese, infatti, sono stati insieme diversi anni fa."Sono stata fidanzata 11 mesi con Cristiano Ronaldo, ai tempi lui giocava con il Manchester United. E sono stati 11 mesi d'amore". Parole che la Fico rilascia ai microfoni di Rai Radio 1, ospite della trasmissione "Un giorno da pecora".Ma non è tutto. Perché la bellezza nostrana ha ...

Raffaella Fico : "Cristiano Ronaldo? Un vero gentiluomo" : “Sono stata fidanzata 11 mesi con Cristiano Ronaldo, ai tempi giocava con il Manchester United. Sono stati 11 mesi d'amore”. Lo dice Raffaella Fico, che oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1, il programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.prosegui la letturaRaffaella Fico: "Cristiano Ronaldo? Un vero gentiluomo" pubblicato su Gossipblog.it 09 ottobre 2018 22:09.

