Quant’è bella la fidanzata di Pezzella?! Agustina Bascerano | la sexy argentina che ha

sportfair

: RT @junegyros: buongiorno quant'è bella la mia vita - ELEONHERNANDEZ : RT @junegyros: buongiorno quant'è bella la mia vita - junegyros : buongiorno quant'è bella la mia vita - micmord : @mante E alla parola vic20 una lacrimuccia solca il mio viso, quant'è bella giovinezza -

(Di sabato 13 ottobre 2018)è la bellissimadi German Pezzella: il calciatore argentino è difensore, leader e capitano della Fiorentina German Pezzella ha firmato solo qualche giorno fa il suo primo gol con l’. Il calciatore della Fiorentina, oltre ad aver mostrato le sue doti con la sua Nazionale, è diventato un vero e proprio leader in campo tra le fila della squadra viola. Sarà anche merito della splendida? La bellissima compagna di Pezzella, che dopo Astori è diventato il capitano della Fiorentina, è davvero uno schianto. La modellavanta un fisico mozzafiato ed una bellezza acqua e sapone da fare invidia. Scorri la gallery per vedere più foto di. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo Quant’èladi Pezzella?!, lache ha conquistato il ...