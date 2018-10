Quali sono le piattaforme esistenti per segnalare il malcostume

Mutuo e 730 - Quali spese si possono detrarre : Oltre agli interessi del Mutuo stesso, esistono altri costi che si possono 'tagliare': dalla parcella del notaio alle...

AIDAA : anche per portare a spasso il cane ci sono delle regole da rispettare - ecco Quali sono : “portare a spasso il cane per le vie della città a volte appare una cosa naturale, ma anche per passeggiare con il nostro amico peloso ci sono delle regole che vanno rispettate, e queste sono in parte dettate dall’articolo 190 del codice della strada per quanto concerne il comportamento dei pedoni, ma altre sono dettate sopratutto dal buonsenso e dalla consuetudine“: lo spiega l’Associazione Italiana Difesa Animali ed ...

Meteo - piogge con rischio alluvionale : Quali sono le zone più colpite dal maltempo : Resta alta l’allerta sulle regioni nord occidentali per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge forti, temporali e possibili fenomeni estremi. Le regioni più a rischio maltempo sono ancora la Sardegna, la Liguria e il Piemonte. Dopo le piogge alluvionali che hanno interessato il cagliaritano, in Sardegna sarà un’altra giornata fortemente perturbata.Continua a leggere

PAOLO FOX/ Oroscopo e previsioni di oggi 11 ottobre 2018 : Pesci e Scorpione - Quali sono i segni al top? : Oroscopo di PAOLO Fox per oggi 11 ottobre 2018: Capricorno verso il successo, Toro attenzione ai malanni stagionali, Cancro quella di oggi è una giornata molto importante.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 08:41:00 GMT)

Visite fiscali Inps per malattia : Quali lavoratori sono più a rischio? : Ogni anno i medici dell’Inps fanno circa un milione di Visite fiscali i lavoratori che si assentano per malattia. La visita fiscale è una visita di controllo che ha la finalità di controllare l’effettività dello stato di malattia del lavoratore e la correttezza della prognosi. In realtà, la percentuale che un lavoratore malato riceva la visita dall’Inps è del 5%, tuttaviavi sono dipendenti ch ehanno maggiori probabilità di essere ...

Salute : ecco Quali sono gli oli alimentari migliori per abbassare i livelli di colesterolo “cattivo” : Se volete abbassare i vostri livelli di colesterolo LDL, meglio conosciuto come “colesterolo cattivo”, la ricerca è chiara: dovreste cambiare i grassi saturi con quelli insaturi. Molti studi, che sostengono che i grassi mono e polinsaturi siano migliori per i lipidi nel sangue rispetto ai grassi saturi, rendono difficile capire quale siano gli oli vegetali più benefici per la Salute. In uno studio pubblicato su Journal of Lipid Research, Lukas ...

I Boston Red Sox hanno eliminato i New York Yankees e si sono Qualificati alle finali di lega della MLB : Nell’ultima partita del primo turno dei playoff della Major League Baseball, i Boston Red Sox hanno battuto 4-3 i New York Yankees ottenendo la qualificazione alle finali di lega. I Red Sox sono una delle grandi favorite per la vittoria The post I Boston Red Sox hanno eliminato i New York Yankees e si sono qualificati alle finali di lega della MLB appeared first on Il Post.

Quali sono le critiche di Bankitalia alla manovra del governo : La manovra avrà un impatto 'modesto e graduale' sulla crescita. L'avvertimento è della Banca d'Italia, secondo cui l'incremento del Pil nel 2019 si manterrà sotto l'1%. Anche il disinnesco delle ...

Nobel economia - convenienza e Qualità dell’ambiente sono legate : Da qualche lustro, infatti, tra i premiati ci sono anche economisti che hanno sottolineato la necessità che la loro disciplina assorba nelle sue analisi le questioni che riguardano i sistemi di valori che servono a perseguire la qualità della vita e la felicità...

Asilo nido sin da piccoli - ecco Quali sono i vantaggi : La scienza conferma che andare all'Asilo nido sin da piccoli comporta indubbi vantaggi sia per lo sviluppo sociale ed emotivo che per il sistema immunitario I vantaggi dell'Asilo nido Ai tanti genitori ...

Francesco Monte “ha bestemmiato” : Eva Henger vuole la sQualifica/ “Ci sono le prove?” (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte ha bestemmiato nella Casa del Grande Fratello Vip 3? Le accuse di Eva Henger: squalificato dal reality dopo il caso canna-gate all'Isola?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 06:15:00 GMT)

Paolo Fox / Oroscopo e previsioni di oggi 6 ottobre 2018 : Toro e Cancro Quali sono i segni al top? : Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 6 ottobre 2018 e le previsioni della giornata segno per segno: cielo passionale per i Pesci, Toro periodo nero. Scoprione soprese dal 12 del mese(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:31:00 GMT)

Reddito di cittadinanza : Di Maio spiega Quali sono le "spese immorali" : Sì alle sigarette, no al gioco d'azzardo. Il vicepremier chiarisce come potrà essere speso il sussidio

