Qual è la ricetta per l' open world perfetto? - editoriale

eurogamer

: Dal regno di Hyrule fino al vecchio West #openworld #videogames #editoriale - Eurogamer_it : Dal regno di Hyrule fino al vecchio West #openworld #videogames #editoriale - Giovannaincucin : Sto partecipando al concorso 'Pasta World Championship: qual è il tuo piatto forte?' con una mia ricetta: @@TITOLO@… - TesoriSardi : Qual'è il liquore Sardo più diffuso? Produrlo in casa in piccole quantità, non è affatto complicato.. ?? -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Il fascino dei mondi aperti esercita un'attrazione particolare sulla categoria dei videogiocatori, da sempre alla ricerca di orizzonti sconfinati e promesse di libertà. Quella dell'è una filosofia di game design intrigante al punto da emergere fin dai primi anni '80 e capace di crescere in maniera incontrollabile nel corso dei decenni successivi, adattandosi ai trend del mercato ed entrando in simbiosi tanto con i progetti di tie-in quanto con i simulatori immersivi più hardcore. Al culmine del processo evolutivo, i consulenti finanziari di colossi come Wedbush sono arrivati ad affermare che, nel mercato contemporaneo, il successo di un'esperienza in giocatore singolo sia strettamente legato alla nuda dicitura, ormai un selling point a tutti gli effetti. Quanti franchise immortali hanno guardato con invidia il successo dei competitor, arrivando a mutare la propria ...