Q100 finestre mobili di 3 mesi e si valuta il blocco aspettativa di vita sulle anticipate

Blastingnews

(Di sabato 13 ottobre 2018) Il pacchetto Pensioni della prossima legge di Bilancio dovrebbe contenere diverse no' previdenziali per i cittadini. Quota 100 ormai sembra una certezza, mentre per quota 41 ed opzione donna la strada sembra più difficile. Nel frattempo si ragiona sui tagli alle pensioni d’oro e sull’eventualedi quel meccanismo che lega le pensioni ed i requisiti per accedervi, all’di. In pratica, il dossier previdenziale è ancora allo studio, con il problema delle coperture che non permette ancora di trovare la quadratura del cerchio. Dal Def e dalla sua nota di aggiornamento, i soldi stanziati per questo pacchetto di no' pensionistiche da varare e lanciare nel 2019, sono 7 miliardi e per qualcuno sono pochi per tutto quello che sarebbe necessario fare. E cominciano a trapelare notizie sull’indirizzo che sta prendendo l’esecutivo per quanto riguarda queste ...