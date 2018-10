Protezione civile | in 18 piazze della Toscana ‘Io non rischio’

Lombardia : Foroni - weekend in piazza per far conoscere Protezione civile (2) : (AdnKronos) - La Lombardia è in effetti una regione esposta ai pericoli naturali e nel 45% dei comuni il livello di attenzione è molto elevato. Ecco perché le politiche di mitigazione del rischio sono fondamentali, come ha dimostrato il sisma del mantovano del 2012. Per questo la Regione ha conferma

Lombardia : Foroni - weekend in piazza per far conoscere Protezione civile : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Semplici accorgimenti, consapevolezza dei pericoli e buone pratiche possono aiutare a prevenire alluvioni, terremoti e altre catastrofi ambientali. Proprio per sensibilizzare i cittadini, oggi e domani in 49 Comuni lombardi, i volontari della protezione civile per il co

Allerta meteo della Protezione civile : forte maltempo in arrivo al Sud Italia - Calabria e Sicilia le più colpite [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una vasta circolazione depressionaria, presente sul Mediterraneo centrale, continua a innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali Italiane, con fenomeni temporaleschi che persisteranno sulla Sicilia e che, dalla tarda serata di oggi, interesseranno anche la Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Meteo Protezione civile domani : intenso maltempo in Sicilia con rischio di accumuli elevati : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo in prevalenza stabile sull'Italia, ad eccezione della Sicilia e dei settori ionici. Previsto forte maltempo su Sicilia orientale e meridionale,...

Allerta Meteo - sarà un weekend di forte maltempo all’estremo Sud : la Protezione civile lancia un nuovo allarme arancione per la Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La protezione civile segue con particolare attenzione l’ondata di maltempo che sta colpendo il Sud Italia, dopo che ha ucciso 17 persone nel Mediterraneo occidentale (13 morti alle Baleari, 2 in Costa Azzurra e 2 in Sardegna nelle scorse 48 ore). Il maltempo proseguirà tutto il weekend in Sicilia e Calabria meridionale, e sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, Sabato 12 ...

Appuntamento con “Io non Rischio” - la campagna nazionale di comunicazione sulle buone pratiche di Protezione civile : “Io non Rischio – buone pratiche di protezione civile” torna nelle piazze d’Italia il prossimo 13 e 14 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale dell’ONU per la Riduzione dei Disastri. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di protezione civile (DPC) con l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze (ANPAS), la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica ...

Terremoto Centro Italia - Protezione civile : “Nessun blocco dei fondi per l’autonoma sistemazione e per le spese emergenziali” : In riferimento alla nota della Regione Marche indirizzata ai Comuni colpiti dal sisma del 2016, alle Province e alle Diocesi marchigiane e relativa alla gestione della contabilità speciale, il Dipartimento della Protezione Civile precisa che “i fondi destinati alla copertura delle spese per il pagamento del contributo di autonoma sistemazione, per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza, per gli interventi di messa in ...

Maltempo a Ragusa - attesi temporali : attivato presidio Protezione Civile : attivato a Ragusa il presidio di Protezione Civile per l'allerta meteo. Si invitano i cittadini a prestare attenzione negli spostamenti nel pomeriggio

Imperiapost L'informazione libera della tua città CERVO : TERREMOTI E ALLUVIONI - SABATO 13 E DOMENICA 14 OTTOBRE LA Protezione civile IN ... : Il volontariato di PROTEZIONE CIVILE, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 13 e 14 OTTOBRE volontari e volontarie di PROTEZIONE CIVILE allestiranno ...

Al via “Io non rischio – Buone pratiche di Protezione civile” : Al via “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” – E’ stata presentata questa mattina presso il Dipartimento della protezione Civile la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali legati a terremoti, alluvioni e maremoti. Anche per quest’anno, la manifestazione tornerà in circa 300 piazze italiane con 3.500 volontari, che nel weekend del 13 e 14 ottobre, in occasione della Giornata ...

Allerta Meteo - la Protezione civile lancia un nuovo allarme per Venerdì 12 Ottobre : criticità “Arancione” nel Lazio e in Sicilia : Allerta Meteo – Ancora condizioni di spiccata instabilità, in particolare sulle nostre regioni occidentali. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di Allerta consultabile sul sito del Dipartimento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la ...

Protezione civile : “Io non rischio” in 46 piazze campane : Sabato 13 e domenica 14 ottobre torna anche in Campania “Io non rischio”, la campagna nazionale sulle buone pratiche di Protezione Civile che vede in prima linea anche la Protezione Civile regionale. Il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica insieme per sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali che interessano il nostro Paese e, in particolare il territorio regionale, nonche’ ...

Meteo Protezione civile domani : maltempo verso il centro-sud - specie Sicilia : Nella giornata di domani assisteremo allo spostamento della perturbazione atlantica verso sud-est, con il coinvolgimento del medio-basso versante tirrenico e soprattutto della Sicilia, dove sono...

Abruzzo : Protezione civile e antincendio boschivo - un primo bilancio : Nella mattinata odierna, il Sottosegretario Regionale con delega alla protezione civile Mario Mazzocca ha presentato, nel corso di una Conferenza Stampa appositamente convocata, il bilancio delle attività relative alla Campagna AIB (antincendio boschivo) 2018 condotte dalla protezione civile Regionale unitamente al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise ed alle altre forze dell’ordine, oltre che con ...