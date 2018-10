Pronostico Lituania vs Montenegro | UEFA Nations League 14-10-2018 e Analisi

Pronostico Lituania vs Romania - UEFA Nations League 11-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega C Gruppo 4, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Lituania-Romania, giovedì 11 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Lituania-Romania, giovedì 11 ottobre. Ottenere il secondo posto sperando in un passo falso di Montenegro o Serbia. E’ questo l’obiettivo della Romania ospite della Lituania per il match valido per la terza giornata di UEFA Nations League. Analisi e Pronostico della ...