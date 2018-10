Pronostico Granada vs Mallorca | Segunda Division 14-10-2018 e Analisi

Pronostico Deportivo La Coruna vs Granada CF - Segunda Division 24-9-2018 e Analisi : Spain Segunda Division 2018-2019, 6^ giornata, Analisi e Pronostico di Deportivo La Coruna - Granada CF, lunedì 24 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Deportivo La Coruna - Granada CF, lunedì 24 settembre. La sesta giornata di Segunda Division si conclude in Galizia al ‘Riazor’ di La Coruna con una sfida di alta classifica. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Deportivo La Coruna e Granada CF?Sfiduciato ...

Pronostico Elche vs Granada CF - Copa del Rey 13-9-2018 e Analisi : Spain Copa del Rey 2018-2019, secondo turno, Analisi e Pronostico di Elche-Granada CF, giovedì 13 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Elche-Granada CF, giovedì 13 settembre. La Copa del Rey propone una sfida interessante tra due formazioni che militano in Segunda Division. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Elche e Granada CF?L’Elche è reduce dalla seconda sconfitta consecutiva in campionato: il club della ...