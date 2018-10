Professoressa fa sesso con un alunno 17enne e viene arrestata | ma nella foto segnaletica

Professoressa fa sesso in aereo con studente di 16 anni e rimane incinta : Ha fatto sesso in aereo con un suo studente di 16 anni e adesso è sotto processo.Protagonista della vicenda è un'insegnate inglese di 29 anni, Eleanor Wilson che è accusata di aver avuto un rapporto sessuale con uno studente durante il volo di ritorno da un viaggio scolastico. Dopo il rapporto, la donna sarebbe rimasta incinta e avrebbe abortito.I fatti risalgono al 2015, ma il processo si sta tenendo in questi giorni presso il tribunale di ...