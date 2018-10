Primo volo non stop Singapore - New York con il nuovo A350-900 : Singapore Airlines è tornata a operare la tratta più lunga, quella del volo diretto con New York della durata di 18 ore e 15 minuti non stop impiegando l' Airbus A 350-900 Ultra Long Range che ...

Accadde oggi : l’11 ottobre 1968 il Primo volo Apollo con equipaggio : L’11 ottobre del 1968 partiva il primo volo spaziale con equipaggio del programma statunitense Apollo: gli astronauti Walter Marty Schirra, Donn Fulton Eisele e Ronnie Walter Cunningham trascorsero 11 giorni nello spazio, mentre orbitavano attorno alla Terra per testare il modulo di comando che era stato progettato per portare l’uomo sulla Luna. Lanciata dalla base dell’Air Force di Cape Canaveral (allora si chiamava Cape ...

Mondiali pallavolo femminile - Italia-USA 3-1 : nona sinfonia e Primo posto : L' Italvolley non si ferma più. Le azzurre di Davide Mazzanti battono anche gli Stati Uniti 3-1 , 25-16; 25-23; 20-25; 25-16, , centrano la nona vittoria consecutiva e chiudono al primo posto la Pool ...

C'è un drone che trasporta sangue e medicine : ecco il Primo volo a Pisa : ABzero è il primo drone al mondo per il trasporto di sangue in ambito cittadino. Dotato di sei eliche e tre gps, può contenere fino a dieci sacche di sangue e raggiungere la velocità di 70 chilometri orari, senza la necessità ...

Pallavolo - Maurizia Cacciatori presenta ‘Senza Rete’ : il suo Primo libro in uscita mercoledì 10 ottobre : Il racconto coinvolgente ed emozionante delle storie e degli aneddoti della grande campionessa della Pallavolo italiana Esce mercoledì 10 ottobre Senza Rete, il primo libro di Maurizia Cacciatori scritto con la collaborazione di Riccardo Romani. Si è svolta presso il Boga’s Space di Milano la conferenza stampa di presentazione del libro, alla presenza dell’autrice, Demetrio Albertini (Ceo di Dema4 e curatore della collana ...

Pallavolo – Supercoppa italiana 2018 : Modena - il Primo trofeo di stagione è tuo! Trento ko al tie brek [GALLERY] : La sfida finale della Supercoppa italiana 2018 tra Modena e Trento assegna l’ambito titolo alla squadra emiliana al tie break Modena e Trento hanno dato spettacolo al Pala Barton di Perugia nella sfida finale della Supercoppa italiana 2018. Dopo la vittoria di ieri degli emiliani sulla Lube Civitanova ed a seguito del trionfo dei trentini sul Perugia in semifinale, a vincere il titolo italiano è stata la squadra dei canarini. La ...

Mondiali Pallavolo : la Polonia vince il Primo set - l'Italia è fuori : TORINO - La Polonia vince il primo set della sfida contro l'Italia 25-14 e si qualifica per la semifinale mondiale.Gli azzurri di coach Blengini sono eliminati, quale che sia il punteggio finale. , Ha ...

Mondiali di Pallavolo - l'Italia perde il Primo set ed è eliminata : Torino - l'Italia ha perso il primo set contro la Polonia , 14-25, , al PalaAlpitour di Torino, ed è eliminata dai Mondiali di Pallavolo maschile: anche vincendo 3-1, gli Azzurri finirebbero dietro ...

Primo scivolone al GFVip 2018. Ivan Cattaneo : «Rifiutare una donna è peggio che violentarla» : Ivan Cattaneo Ore 23:30. Il Primo scivolone all’interno del Grande Fratello Vip 2018 sembra compiuto. Durante una conversazione tra i ragazzi della parte “cavernicola” della casa, Ivan Cattaneo si lascia andare ad un’affermazione decisamente controversa. “Rifiutare una donna è peggio che violentarla”, afferma il cantante spiegando che nello stupro, almeno, la donna si sente in qualche modo “oggetto del desiderio”. I compagni sin da subito ...

Aquile di Bonelli : Primo volo in libertà nel Parco della Tepilora [GALLERY] : 1/6 Foto di Riccardo Nardelli, Ispra ...

Trasporto aereo sostenibile - Virgin Atlantic : a ottobre il Primo volo commerciale con biocarburante : La compagnia aerea Virgin Atlantic ha annunciato che a ottobre opererà il primo volo commerciale alimentato da biocarburanti: il combustibile sostenibile, ricavato dai gas di scarico delle acciaierie, farà decollare un Boeing 747 nella rotta da Orlando (Florida) a Londra. Il volo è frutto della partnership con la società LanzaTech: “Il potenziale futuro di questa tecnologia è enorme. LanzaTech stima che il suo procedimento potrebbe essere ...

SpaceX : pronto il Primo passeggero per il volo intorno alla Luna : Il primo privato al mondo che andrà intorno alla Luna, l'annuncio in un tweet di SpaceX. Per conoscere l'identità bisogna aspettare martedì 18 settembre

Pallavolo – Primo test match in Val Camonica contro l’Olanda per le Azzurre [GALLERY] : Nel Primo test match delle Azzurre in Val Camonica contro l’Olanda prevale l’equilibrio, ma il bel gioco dell’Italia alla fine ha la meglio Un Pala CBL festoso e stipato di tifosi ha accolto le ragazze di Davide Mazzanti, alle prese con il Primo dell’ultimo tris di amichevoli prima della partenza per i Mondiali 2018 in Giappone. contro le Orange, il ct marchigiano ha mandato in campo la formazione titolare con l’innesto ...

SpaceX : pronto il Primo passeggero per il volo intorno alla Luna : (foto: SpaceX/Twitter) C’è già una prenotazione per andare in orbita intorno alla Luna sul razzo Big Falcon Rocket del visionario Elon Musk. L’annuncio è arrivato dalla sua compagnia spaziale SpaceX, che ha scritto su Twitter di aver registrato il primo passeggero a bordo del razzo, un privato cittadino, compiendo un passo importante per tutti quelli che vorranno in futuro andare nello Spazio. Ed ora la domanda successiva: chi sarà ...