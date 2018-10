Presidente Duque visita ex combattenti delle Farc

Colombia - Presidente Duque incontra Farc : 6.30 Il presidente Colombia no Duque si è recato nel nord del Paese e ha incontra to ex combattenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia ( Farc ), a cui ha assicurato di voler applicare quanto previsto dagli accordi di pace firmati a L'Avana nel 2016. Insieme a Duque erano presenti l'inviato speciale Ue per il Processo di pace, Gilmore,il capo della Missione di verifica Onu in Colombia , Arnault, e l'ambasciatore Ue a Bogotà, Llombart. ...

Colombia - Presidente Duque : spietati con crimine e violenza : Il nuovo presidente Colombia no Ivan Duque ha illustrato con un discorso di circa un'ora i propri propositi di governo, sottolineando che in futuro "né il narcotraffico, né il sequestro potranno essere ...

Colombia : Iván Duque nuovo Presidente della repubblica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iván Duque ha giurato come nuovo Presidente della Colombia : Iván Duque, che aveva vinto le elezioni dello scorso giugno, ha giurato martedì come nuovo presidente della Colombia. Nel suo discorso inaugurale ha parlato soprattutto di lotta alla corruzione e rilancio dell’economia, ma si è anche occupato di uno degli The post Iván Duque ha giurato come nuovo presidente della Colombia appeared first on Il Post.