Presentata la nuova stagione di Sala Assoli Casa del Contemporaneo

Peacock blue – Presentata una nuova collezione di giacche e cappotti [GALLERY] : Peacock blue presenta una selezione di giacche e cappotti in nuance blue pavone Tra le novità per l’Autunno Inverno 2018/2019, L.B.M.1911 propone una selezione di giacche e cappotti in nuance blu pavone, colore luminoso e vibrante, esplorandolo nelle sue numerose sfumature. Ispirato alle tinte cangianti e alle sfumature iridescenti che caratterizzano il corpo del pavone, il Peacock blue si distingue per la sua intensità e per il suo ...

Arena The One – Presentata la nuova linea di occhialini [GALLERY] : Arena The One, uno per tutti. The One per voi. Il brand presenta la nuova linea di occhialini THE ONE: la tecnologia che rivoluziona l’allenamento in acqua THE ONE è realizzato in un unico pezzo e si conforma naturalmente ad ogni tipologia di volto. Design all’avanguardia e vestibilità perfetta per affrontare sessioni di nuoto al massimo delle proprie potenzialità. Un nuovo concetto di occhialini che rivoluziona l’esperienza in ...

È tornata! Ed è una ‘nuova’ Kate Middleton. Tutti di stucco : si è Presentata così : Kate Middleton è tornata. Il congedo di maternità di cui la duchessa di Cambridge ha usufruito dopo la nascita del terzo royal baby, il principino Louis, è finito. In questi mesi Meghan Markle ha dominato la scena, ma ora Kate se la riprende. E per il suo grande e attesissimo ritorno, la moglie di William non poteva non stupire. Niente vestitini al ginocchio bon ton e cappottini d’ordinanza con tanto di décolleté abbinate e pure un ...

Agrigento - Presentata la nuova stagione del Teatro Pirandello : ... giovedì 6 dicembre 2018 " ore 21.00: UNO NESSUNO CENTOMILA di Luigi Pirandello, adattamento e regia di Alessandra Pizzi, con Enrico Lo Verso Abbonamenti a 11 spettacoli: platea e palchi in prima ...

Gruppo Marazzi : Presentata la nuova fabbrica di Sassuolo con i nuovi laboratori Ricerca e Sviluppo : ... è solo continuando a innovare e a cercare nuove strade di Sviluppo che potremo mantenere quella leadership tecnica e stilistica che tutto il mondo oggi riconosce alla ceramica italiana". *** , ...

Basket – Serie A : Presentata oggi la nuova Fiat Torino [GALLERY] : presentata oggi la nuova Fiat Torino Basket del coach Larry Brown Alla vigilia del primo impegno stagionale, la supercoppa nel fine settimana al Paleonessa di Brescia, è stata presentata al Mirafiori Motor Villagge la nuova Fiat Torino di Basket. Ad aprire la serata Luca Napolitano (Head of Emea Fiat and Abarth Brand) sottolineando che “per il 3° anno consecutivo Fiat vuole scendere in campo anche per rafforzare la partnership con la ...

Bari - ANCHECINEMA Presentata LA NUOVA STAGIONE DI TEATRO - DANZA E MUSICA 2018/19 : La proposta teatrale comprende i nomi di Ale e Franz, Enrico Lo Verso, Dino Abbrescia, Arianna Porcelli Safonov e gli spettacoli di Tiziana Schiaverelli e della Broadway MUSICAl Theater Academy. La ...

Teatro Manzoni : Presentata la nuova appassionante stagione : La stagione 2018/19, come negli ultimi anni, presenta diversi cartelloni che spaziano dalla Prosa al Cabaret, dagli spettacoli di magia e danza , Manzoni Extra, , a quelli per i più piccoli , Manzoni ...

Presentata a Milano la nuova stagione del Teatro Manzoni : Un'ampia proposta di spettacoli ha contrassegnato le stagioni del Teatro Manzoni fin da quando, nel marzo 1978, Silvio Berlusconi …

Rugby – Presentata la nuova stagione di Serie A femminile : Serie A femminile: Presentata la stagione 2018/19 Contestualmente al Campionato Italiano TOP12, al NHOW di Milano è stata Presentata oggi la nuova stagione del Campionato di Serie A femminile con la presenza delle delegazioni delle venti squadre partecipanti, che conferma la crescita del movimento già evidenziata nella stagione conclusa con il primo titolo vinto dal Colorno. Maria Cristina Tonna, Responsabile del Settore femminile FIR, ha ...

Reggio Calabria : Presentata la nuova stagione dell'Officina dell'Arte [FOTO e INTERVISTE] : Otto gli spettacoli in programma "per vincere una duplice sfida: portare in scena contenuti "culturalmente vivi" che siano espressione dell'attuale società avvicinando un pubblico più giovane al ...

La Bugatti è fatta interamente di Lego e va in strada : un milione di mattoncini per la nuova auto Presentata a Monza : Un milione di mattoncini, più di 13mila ore per la realizzazione e 2300 motori elettrici. L’azienda danese Lego ha presentato a Monza il proprio nuovo esperimento: una Bugatti Chiron in scala 1:1 funzionante. L’auto, fatta di mattoncini, raggiunge la velocità massima di 20 km/h grazie a 5 CV (l’originale ha circa 1500 CV e supera i 400 km/h). L'articolo La Bugatti è fatta interamente di Lego e va in strada: un milione di ...

Arriva la nuova BMW Z4 - 2019 Presentata in anteprima negli States - ma presto anche da noi : Un anno dopo la presentazione del concept, la nuova Z4 è tornata. E’ stata presentata in una manifestazione che aveva una perfetta attinenza con il suo modo d’essere. Un concorso di eleganza di “Pebble Beach, in California”. Questa volta però, il suo aspetto è quello definitivo, la versione che presto troveremo nelle nostre strade. Della BMW Z4 abbiamo accennato poco tempo fa, quando abbiamo anticipato le forme e i ...

Presentata a Pebble Beach la nuova Lamborghini SVJ : 6 Il Concorso di Eleganza di Pebble Beach è da sempre sinonimo di vetture d'epoca e veicoli di indissolubile bellezza nel tempo. Detto ciò fa abbastanza effetto quindi vedere che in Lamborghini abbiano scelto proprio questa cornice, nello specifico al The Quail, A Motorsport Gathering, per presentare la loro ultima arrivata: la Aventador SVJ. La J sta per Jota, ovvero un nome utilizzato la prima volta nel 1963 sulla Miura e che da ...