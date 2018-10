Polmonite | nel bresciano una media di 16 casi al giorno

Epidemia di Polmonite nel Bresciano : ancora ignote le cause : Imperversa nel Bresciano una epidemida di polmonite con oltre 600 casi ed oltre 450 ricoveri ospedalieri ed almeno due morti, nelle ultime quattro settimane. L’incidenza delle polmoniti nel periodo è cresciuta di oltre nove volte in otto comuni della Bassa Bresciana Orientale, con punte del 2.661% a Remedello, da dove proveniva uno dei due morti segnalati, del 4.510% ad Acquafredda, del 2.950% a Visano. L’Epidemia si è comunque ...

Polmonite : 14 nuovi casi e sei ricoveri nel bresciano : L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia prosegue con la raccolta ed analisi quotidiana delle rendicontazioni dei casi di Polmonite, fornite dalle strutture ospedaliere pubbliche e private dei territori di ATS Brescia e ATS Valpadana e ad oggi non risultano nuovi casi di positività alla legionella. Ci sono invece 14 nuovi accessi al Pronto Soccorso e 6 ricoveri che portano a 118 degenti. Oggi sono stati effettuati 9 campionamenti. ...

Polmonite - legionella in 8 aziende : ANSA, - MILANO, 24 SET - I risultati definitivi delle indagini sui campionamenti effettuati dall'Ats di Brescia relative alle torri di raffreddamento di alcune aziende del bresciano hanno dato esito ...

Legionella e Polmonite a Brescia : morte sospetta di un neonato : Legionella e polmonite a Brescia: all'allarme generale si aggiunge un caso di morte sospetta di un neonato, riflettori puntati su Ghedi. Legionella e polmonite: Ghedi sotto la lente Come riporta ...

Polmonite dopo la legionella - 13 nuovi casi nel Bresciano/ Ultime notizie : si cerca un secondo batterio : Polmonite dopo la legionella, 13 nuovi casi nel Bresciano: si cerca un secondo batterio. Le Ultime notizie sull'epidemia: numero persone infettate sale a quota 500(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 23:36:00 GMT)

Epidemia di Polmonite - ormai i casi sono 500 : potrebbe non essere solo legionella : In un solo giorno si sono registrati 17 nuovi casi: le indagini sono a un punto morto e si dove ripartire da zero per...

Polmonite - 57enne bresciano morto a Pavia : disposte analisi legionella - : L'uomo era residente a Remedello, uno dei paesi convolti nell'epidemia di Polmonite batterica che da inizio settembre ha colpito la Bassa bresciana orientale. Ad oggi i casi accertati di legionella ...

Polmonite - l'epidemia non si ferma : "Legionella trovata nella doccia" : Ad oggi sarebbero comunque ancora 200 i degenti, le persone ricoverate. E sono circa 400 le persone colpite dai primi del...

Sanità - Ats : 43 casi di legionella nel bresciano - 198 ricoverati per Polmonite : Ad oggi sono 43 i casi di legionella nel bresciano, mentre il totale dei ricoverati per polmonite ammonta a 198. E’ l’ultimo bilancio dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia che rende noti i dati della giornata di oggi, in cui sono state 22 le persone che si sono recate in Pronto soccorso (di cui 5 di Ats Valpadana) e 14 i nuovi ricoveri (di cui 4 di Ats Valpadana). In totale – ricorda l’Ats Brescia – ...

La Polmonite da legionella - Gallera : «L'acqua si può bere. Il virus non è lì» : L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera «I risultati dei campionamenti effettuati da ATS Brescia ci permettono di stabilire definitivamente che la causa non si trova nell'acqua degli ...

Polmonite nel Bresciano : superato il picco - 39 i casi di legionella : I casi di Polmonite nel Bresciano sono in diminuzione: lo ha reso noto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. “Anche nella giornata di oggi, insieme all’ATS Brescia e alle ASST coinvolte, abbiamo monitorato la situazione relativa ai casi di Polmonite che si sono verificati a partire dal 2 settembre nei territori della Bassa Bresciana Orientale e dell’alto mantovano. Monitoraggio che ci permette di ...

Due nuovi casi di Polmonite da legionella - questa volta in Brianza : uno è grave : Si tratta di due uomini di 78 e 89 anni, entrambi con diverse patologie. La settimana scorsa a Lecco l'ultima vittima della...

Polmonite : due casi di legionella in Brianza : Due anziani sono stati ricoverati in ospedale a Desio per Polmonite da legionella. Si tratta dei primi casi registrati in Brianza dopo l’epidemia che ha colpito il Bresciano con oltre 200 polmoniti, di cui 23 da legionella. Secondo quanto riportano le pagine locali de ‘Il Giorno’, il paziente più grave è un 78enne di Cesano Maderno, con svariate altre patologie, ricoverato da un paio di giorni in Rianimazione dopo essersi ...