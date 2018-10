Pjaca | ' Alla Fiorentina c' è fiducia Juve? Zero rimpianti | posso essere come Hazard'

Serie A Fiorentina - alla ricerca del Pjaca perduto : Corvino ci ha puntato forte, e con lui Pioli e tutto il mondo viola. Sembrava l'uomo perfetto per il tridente viola: il talento del futuro croato, il giovane bomber argentino e l'astro nascente della ...

Schalke-Fiorentina 3-0 : debutto negativo per Mirallas e Pjaca : La Fiorentina è stata sconfitta 3-0 nell’amichevole disputata oggi a Gelsenkirchen con lo Schalke 04, ultimo test per la squadra viola prima dell’esordio in campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, i vicecampioni di Germania hanno sbloccato il match al 24′ con il giovane talento Usa McKennie, entrato all’inizio del secondo tempo. Approfittando ancora di alcune svagatezze difensive della Fiorentina, la formazione ...