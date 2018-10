Pizzo Sul caso Riace interviene Carmen Manduca portavoce comunale M5S

Ascolti tv ieri 8 ottobre : la fiction I Bastardi di Pizzo falcone 2 trionfa sul GF Vip 3 : Ascolti tv ieri : I Bastardi di Pizzofalcone 2 Vs Grande Fratello Vip 3 Un accesissimo scontro in fatto di Ascolti tra Rai 1 e Canale 5 è stato protagonista della serata di ieri , 8 ottobre . Chi ha vinto, secondo i dati Auditel, fra I Bastardi di Pizzofalcone , ovvero la prima puntata della seconda stagione dell’amatissima e attesissima […] L'articolo Ascolti tv ieri 8 ottobre : la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2 trionfa sul GF Vip 3 ...

Prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 - l’annuncio di Alessandro Gassmann sul ritorno della fiction : La Prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 andrà presto in onda. La seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ha recentemente terminato il ciclo di repliche su Rai1 in attesa dei nuovi episodi. Le riprese della seconda stagione sono terminate qualche mese fa. Secondo i palinsesti della rete ammiraglia, I Bastardi di Pizzofalcone 2, inizialmente previsto per settembre, debutteranno dall'8 ottobre e per sei ...