Pinot vince il Lombardia | secondo Nibali

Il Lombardia – Pinot euforico dopo la vittoria a Como : “è un sogno vincere qua! Poi battere Nibali…” : Thibaut Pinot felice e soddisfatto per la vittoria di oggi a Il Lombardia: le parole del francese della Fdj 241km di puro spettacolo, oggi da Bergamo a Como, per l’edizione 2018 de Il Lombardia. Ad alzare le braccia al cielo, per aver tagliato per primo il traguardo comasco, è stato un eccellente Thibaut Pinot. dopo la vittoria alla Milano-Torino: il francese della Fdj ha conquistato anche la classica Monumento italiana, battendo un ...

Giro di Lombardia 2018 : Thibaut Pinot riporta la Francia al successo dopo 21 anni. 2° uno straordinario Vincenzo Nibali : Torna in Francia, a 21 anni dall’affermazione di Laurent Jalabert, il Giro di Lombardia. Nell’edizione numero 112 della Classica delle Foglie Morte, partita da Bergamo e giunta dopo 241 chilometri a Como, ad imporsi è Thibaut Pinot. L’uomo più in forma del momento non ha sbagliato nulla nella giornata odierna: all’attacco sin dal Muro di Sormano, l’atleta della FDJ si porta a casa la più importante vittoria della ...

LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA : Vincenzo Nibali sogna il tris - che sfida a Valverde e Pinot! Moscon a caccia del colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018. La 112ma edizione della Classica delle Foglie Morte vedrà i migliori corridori del mondo sfidarsi su un percorso di 241 km da Bergamo a Como per conquistare l’ultima Classica Monumento della stagione. Sarà una corsa dura e selettiva nella parte finale con l’ascesa del Ghisallo, il durissimo Muro di Sormano, la salita di Civiglio e infine lo strappo di Monte Olimpino, ultima ...

Ciclismo - Pinot vince la Milano-Torino e si confessa innamorato dell’Italia : “questa la settimana più bella della stagione” : Thibaut Pinot dopo la vittoria della Milano-Torino si confessa innamorato dell’Italia e commenta il suo trionfo sulla salita di Superga Thibaut Pinot ha conquistato ieri la Milano-Torino, che gli ha consegnato il quarto successo stagionale. Il ciclista francese si è detto innamorato dell’Italia e di questa parte di stagione che gli regala emozioni proprio dentro i nostri confini. “Dall’Emilia al Lombardia, questa per me è ...

Ciclismo - Milano-Torino Pinot vince la classica più antica : Un finale grandi firme nel quale Pinot ha preceduto di una manciata di secondi il colombiano Miguel Angel Lopez e il campione del mondo Alejandro Valverde. In gara, ma non in grado di tenere il ritmo ...

Tre Valli Varesine 2018 : vittoria a sorpresa di Toms Skujins - battuto in volata Thibaut Pinot. Vincenzo Nibali protagonista nel finale : vittoria a sorpresa del lettone Toms Skujins nella 98ma edizione della Tre Valli Varesine. In una corsa caratterizzata da continui attacchi e rimescolamenti, il 27enne della Trek – Segafredo è riuscito ad entrare nell’azione giusta e poi imporsi in volata sul traguardo di Varese. Il podio viene completato dal francese Thibaut Pinot e dal britannico Peter Kennaugh. Nel finale protagonista anche Vincenzo Nibali, che conferma una condizione in ...

Vuelta Espana : Pinot vince ad Andorra - Simon Yates sempre più in maglia rossa : Si avvicina in maniera forse decisiva la vittoria finale alla Vuelta Espana per Simon Yates. Nella tappa con arrivo ad Andorra, la terzultima della corsa, lo scalatore britannico ha dato una spallata ad Alejandro Valverde, l’unico che sembrava ancora in grado di poterlo insidiare. La Movistar ha aperto le ostilita' con un attacco di Quintana, ma Yates ha rilanciato con personalita' e brillantezza mettendo alle corde Valverde. La tappa è andata a ...