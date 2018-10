Pinot batte Nibali e vince il Giro di Lombardia : Terzo a 43' Teuns, quindi Uran, Wellens, Ion Izagirre, Majka e Pozzovivo con lo stesso tempo, poi Daniel Martin a 48', George Bennett a 1'22' e solo 11º l'attesissimo campione del mondo Valverde ...

Ciclismo - Pinot vince il Giro di Lombardia. Nibali sfiora l impresa è secondo : Al campione del mondo Valverde ricorda l'arrampicata del finale a Innsbruck, ma il campione del mondo forse ha esagerato in celebrazioni. A 50 km dall'arrivo è già fuori gioco, come anche Bardet, per ...

Giro di Lombardia - vince Pinot su Nibali : Roma, 13 ott., askanews, - Il francese Thibaut Pinot ha vinto l'edizione 2018 del Giro di Lombardia, ultima Monumento della stagione. Il portacolori della Groupama FDJ ha preceduto sul lungolago di ...

Pinot vince il Lombardia - secondo Nibali : Delude il campione del mondo, Alejandro Valverde, che perde contatto dalla testa sul Muro di Sormano. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Il Lombardia – Pinot euforico dopo la vittoria a Como : “è un sogno vincere qua! Poi battere Nibali…” : Thibaut Pinot felice e soddisfatto per la vittoria di oggi a Il Lombardia: le parole del francese della Fdj 241km di puro spettacolo, oggi da Bergamo a Como, per l’edizione 2018 de Il Lombardia. Ad alzare le braccia al cielo, per aver tagliato per primo il traguardo comasco, è stato un eccellente Thibaut Pinot. dopo la vittoria alla Milano-Torino: il francese della Fdj ha conquistato anche la classica Monumento italiana, battendo un ...

Giro di Lombardia : vince Pinot - ma Nibali è tornato : Lo Squalo dello Stretto è tornato. La notizia che tutta l’Italia ciclistica attendeva è arrivata. vincenzo Nibali e nuovamente il corridore da battere, in ogni gara, che sia corsa a tappe o grande classica. Purtroppo il francese Thibaut Pinot ci ha preso alla lettera e lo ha battuto, staccandolo e andando a vincere il Giro di Lombardia. Il Mondiale di Innsbruck era un miraggio, e forse lui stesso ne era consapevole, le due settimane successive ...

Giro di Lombardia 2018 : vince Thibaut Pinot. Battuto Vincenzo Nibali : Thibaut Pinot vince il Giro di Lombardia 2018. Il francese della Fdj è arrivato da solo sul traguardo di Como. Il transalpino ha preceduto un grande vincenzo Nibali, che chiude secondo a una trentina ...

Spettacolo di Pinot a Il Lombardia - ma gli applausi a Como sono tutti per Vincenzo Nibali : Thibaut Pinot trionfa sul traguardo di Como: gli applausi a Il Lombardia sono tutti per Vincenzo Nibali Una corsa durissima, uno Spettacolo unico, durante il quale non sono però mancate critiche ed episodi spiacevoli: oggi Il Lombardia ha entusiasmato tutti gli appassionati di ciclismo, grazie anche all’ottima prestazione di Vincenzo Nibali. Reduce dal brutto infortunio del Tour de France, non ancora al 100% della sua condizione, lo ...

Giro di Lombardia 2018 : Thibaut Pinot riporta la Francia al successo dopo 21 anni. 2° uno straordinario Vincenzo Nibali : Torna in Francia, a 21 anni dall’affermazione di Laurent Jalabert, il Giro di Lombardia. Nell’edizione numero 112 della Classica delle Foglie Morte, partita da Bergamo e giunta dopo 241 chilometri a Como, ad imporsi è Thibaut Pinot. L’uomo più in forma del momento non ha sbagliato nulla nella giornata odierna: all’attacco sin dal Muro di Sormano, l’atleta della FDJ si porta a casa la più importante vittoria della ...

Diretta / Giro di Lombardia 2018 : vincitore Thibaut Pinot - Vincenzo Nibali fantastico secondo! : Diretta Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv: Thibaut Pinot vincitore dell’ultima grande classica della stagione del ciclismo su Vincenzo Nibali (oggi 13 ottobre)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 16:20:00 GMT)

LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA : Vincenzo Nibali sogna il tris - che sfida a Valverde e Pinot! Moscon a caccia del colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018. La 112ma edizione della Classica delle Foglie Morte vedrà i migliori corridori del mondo sfidarsi su un percorso di 241 km da Bergamo a Como per conquistare l’ultima Classica Monumento della stagione. Sarà una corsa dura e selettiva nella parte finale con l’ascesa del Ghisallo, il durissimo Muro di Sormano, la salita di Civiglio e infine lo strappo di Monte Olimpino, ultima ...

Ciclismo - Pinot vince la Milano-Torino e si confessa innamorato dell’Italia : “questa la settimana più bella della stagione” : Thibaut Pinot dopo la vittoria della Milano-Torino si confessa innamorato dell’Italia e commenta il suo trionfo sulla salita di Superga Thibaut Pinot ha conquistato ieri la Milano-Torino, che gli ha consegnato il quarto successo stagionale. Il ciclista francese si è detto innamorato dell’Italia e di questa parte di stagione che gli regala emozioni proprio dentro i nostri confini. “Dall’Emilia al Lombardia, questa per me è ...

Pinot vince la Milano-Torino : Il francese della Groupama-Fdj ha trionfato sul colle di Superga, precedendo di 10' il colombiano Miguel Angel Lopez, secondo, e di 28' il neocampione del mondo, lo spagnolo Alejandro Valverde, terzo.

Ciclismo - Pinot vince la 99ª edizione della Milano-Torino : Il francese della Groupama-Fdj ha trionfato sul colle di Superga, precedendo di 10' il colombiano Miguel Angel Lopez , secondo, e di 28' il neocampione del mondo, lo spagnolo Alejandro Valverde , ...