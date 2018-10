Perugia | esplode telefono | neonata salvata dalle fiamme

meteoweb.eu

(Di sabato 13 ottobre 2018) Mattinata di terrore in un appartamento di un condominio di Ponte San Giovanni,, quando lo scoppio di uncellulare ha provocato un principio di incendio su di in un letto dove si trovava unadi appena 3 mesi. Il tempestivo intervento della mamma della piccola, che al momento dell’incendio si trovava in cucina per preparare il biberon, ha evitato la tragedia. La madre, come riferisce una nota dell’ufficio stampa dell’ospedale, aveva lasciato il cellulare sul letto ed è stata messa in allarme dal rumore dello scoppio, accorrendo nella stanza dove si trovava anche la nonna della bambina, paralizzata dalla paura e incapace di prendere iniziative per provare a spegnere leche avevano già avvolto una coperta ed il materasso del letto matrimoniale dove era stata sistemata la bambina. Con un indumento trovato nella stanza, risultava decisivo ...