Pentathlon | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Giorgio Malan a metà classifica dopo

oasport

: LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA: 12 ottobre. Giorgia Speciale e Nicolò Renna oro e argento nella vela Alic… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA: 12 ottobre. Giorgia Speciale e Nicolò Renna oro e argento nella vela Alic… - usatoscherma : RT @OA_Sport: #Pentathlon, #OlimpiadiGiovanili #BuenosAires2018: Alice #Rinaudo è in testa dopo il #rankinground di #scherma - OA_Sport : #Pentathlon, #OlimpiadiGiovanili #BuenosAires2018: Alice #Rinaudo è in testa dopo il #rankinground di #scherma -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Anche per quanto riguarda gli uomini ieri è stata la volta del ranking round di scherma per quanto concerne ilmoderno alledi: in Argentinasi èto decimo (ma in realtà con lo stesso punteggio dell’ottavo), ma è leggermente staccato dalle posizioni di vertice. L’azzurrino infatti ha messo a segno 12 stoccate e ne ha subite 11, per un totale di 218 punti, ma paga già un ritardo considerevole dalla coppia al comando, composta dal russo Egor Gromadskii e dall’egiziano Ahmed Elgendy, i quali con lo score di 18 assalti vinti e 5 persi, hanno fatto il vuoto con 266 punti, 48 in più del nostro pentatleta. Il podio al momento perdista 32 lunghezze: terzo in solitaria è l’ucraino Yevhen Ziborov, con un ruolino di marcia di 16 stoccate messe a segno. Insegue il bronzo virtuale il tedesco Pele ...