Pensioni | quota 100 potrebbe far saltare la previdenza secondo il presidente dell' Inps

Pensioni e LdB 2019 - Quota 100 e reddito di cittadinanza solo dalla prossima primavera : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 12 ottobre 2018 vedono arrivare un importante aggiornamento in merito all'avvio della Quota 100 e del reddito di cittadinanza [VIDEO]. Entrambe le misure potrebbero infatti partire solo dalla primavera del prossimo anno. Nel frattempo in Parlamento si registra l'approvazione del Def, un passaggio importante per il pacchetto di misure di comparto Pensionistico e di welfare che sara' avviato nel 2019. ...

Pensioni - quota 100 dovrebbe partire ad aprile con ipotesi di finestre trimestrali : Il meccanismo di quota 100 [VIDEO]sara' inserito nella nuova Legge di Stabilita' e dovrebbe entrare in vigore a partire dal primo gennaio 2019 assieme agli altri interventi in materia previdenziale. La misura, però, sara' operativa da aprile con il ritorno al sistema delle finestre che potrebbero essere trimestrali. A riportare la notizia è Sky Tg 24. Il Parlamento approva il Def Intanto, il Parlamento ha gia' approvato il nuovo Documento di ...

Pensioni e reddito di cittadinanza - Fedeli : ‘Governo - la vostra Quota 100 è contro le donne’ : L’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli ha parlato in XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) a commento della Nota di aggiornamento al DEF, rivolgendo alcune domande al ministro Paolo Savona. Valeria Fedeli chiede quali investimenti intende fare il Governo visto che, in questo campo, nel DEF, non c’è neppure un euro; poi il suo intervento prosegue toccando i delicati temi del reddito di cittadinanza, ...

Pensioni e quota 100 - perché fanno aumentare il debito pubblico : Il presidente dell'Inps stima un onere di 100 miliardi di euro per le casse dello Stato con l'abbassamento a 62 anni dell'età di uscita dal lavoro

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Donne e precoci - la Cgil chiede provvedimenti integrativi: RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 13 ottobre. Donne e precoci, la Cgil chiede dei provvedimenti integrativi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

Pensioni - Tria : 'Quota 100 temporanea e sperimentale' : Non sono certo passate inosservate le parole di Giovanni Tria, ministro dell’Economia in carica del Governo giallo-verde, che dinanzi alla commissione bilancio di Camera e Senato ha parlato minuziosamente delle misure che sono all'interno della nota del documento di economia e finanza. L’accostare più volte alla parola riforma Pensioni, spiegando il meccanismo di uscita con quota 100 [VIDEO], temporaneo e sperimentale, ha fatto subito sorgere ...

Pensioni - tutte le falle di «quota 100» nel pubblico impiego : Dei 400mila pensionati che usufruiranno della formula 62+38 circa 160mila sono dipendenti pubblici. A loro lo Stato dovrà pagare il Trattamento di fine servizio, che solo nel 2019 potrebbe ammontare a circa 8 miliardi. L’esborso sarebbe però anticipato dalle banche. Rischio di «esodo» tra medici e dirigenti sanitari ospedalieri: circa 70mila camici bianchi in uscita dal 2019 al 2023...

Pensioni - 100 miliardi di debito con quota 100? Boeri non chiarisce come sono calcolati : “Aspettate la relazione tecnica” : come sono stati calcolati i “100 miliardi di debito Pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future” lo si saprà solo quando verrà pubblicata la legge di Bilancio per il 2019 completa di relazione tecnica. Giovedì il vicepremier Matteo Salvini e i deputati del Movimento 5 Stelle hanno attaccato il presidente Inps Tito Boeri per aver criticato l’intenzione del governo di introdurre “quota 100” per andare ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 - previsto il rinvio del Tfs per gli statali: Ultimissime novità Riforma pensioni. Per Quota 100, previsto il rinvio del Tfs per gli statali. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 ottobre

Pensioni - il paradosso di quota 100 5mila assegni d'oro in più : Sulla riforma delle Pensioni c'è un nuovo retroscena che di fatto ha il sapore del paradosso. Come abbiamo più volte ricordato, i provvediementi che il governo porterà sul campo sono due. Da un lato c'è quota 100 che porterà al superamento della Fornero, dall'altro invece c'è il taglio delle Pensioni d'oro che superano i 4500 euro. Fin qui i fatti. Ma a quanto pare i due provvedimenti potrebbero incrociarsi. Infatti come ha ricordato il ...

Pensioni - Salvini : ‘Obiettivo finale quota 41 per i lavoratori precoci’ : Di certo ci sara' la quota 100 nella riforma delle Pensioni targata M5s-Lega che punta a superare la legge Fornero. Sembrano esserci buona possibilita' anche per la proroga del regime sperimentale di Opzione donna che “non è stata mai messa in discussione”, come ha gia' spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio che, dopo un incontro con una delegazione di lavoratrici, ha dato mandato ai tecnici del ministero di ...

Riforma Pensioni 2018/ Di Maio su Quota 100 : possibile un turnover uno a tre: Novità Riforma pensioni 2018. Di Maio su Quota 100: possibile un turnover uno a tre. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 ottobre