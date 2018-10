Pensioni | assegno di cittadinanza di 780 euro al mese

Le Pensioni a 780 euro? L'assegno verrà ridotto a chi ha una abitazione : Le pensioni di cittadinanza, l'aumento a 780 euro degli assegni più bassi, non saranno generalizzate. La misura, spinta dal Movimento Cinque Stelle, avrà le stesse regole del reddito di cittadinanza. Come riporta il Messaggero, per decidere chi avrà diritto alL'assegno si terrà conto del reddito familiare misurato attraverso l'Isee e possedere un'abitazione di proprietà farà scendere l'importo delL'assegno.Dai 780 euro dovrà essere sottratto un ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 a 62 anni - i rischi sull’importo dell’assegno (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 settembre. Quota 100 a 62 anni, i rischi sull’importo dell’assegno. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 05:59:00 GMT)

Pensioni - i grillini inventano l'assegno di cittadinanza : la rivoluzione sulle minime : Tra le ipotesi del pacchetto previdenza del Movimento Cinque Stelle c'è quella di introdurre una pensione di cittadinanza, proprio sul modello del relativo reddito, pari a circa 780 euro mensili. Se ...

Pensioni - la mossa della Lega per ridurre gli anni : come si anticipa l'assegno : Un provvedimento della Lega potrebbe ridurre i tempi d'attesa per chi punta ad andare in pensione, anche grazie alla possibile introduzione della 'quota 100'. Secondo quanto riporta Repubblica, nella ...

Quota 100 e assegno minimo - le nuove Pensioni : Non solo reddito di cittadinanza e flat tax. La prima manovra targata Lega-M5S dovrebbe contenere anche importanti novità sul piano previdenziale . Per quanto riguarda il sistema pensionistico, ...

Pensioni e quattordicesime - a settembre doppio assegno : ma qualcuno dovrà aspettare : Sono circa 48mila i pensionati che a settembre riceveranno la quattordicesima mensilità: la data di erogazione dovrebbe...

Pensioni - a settembre non tutti riceveranno l’assegno il primo del mese : ecco perché : Nel mese di settembre 2018, i pensionati titolari di conti correnti postali riceveranno l'assegno previdenziale già sabato 1 settembre, mentre i pensionati titolari di conti correnti bancari dovranno attendere lunedì 3 settembre. A settembre sono inoltre previste le erogazioni delle 48mila "quattordicesime" non pagate lo scorso luglio.Continua a leggere

Il governo taglia le Pensioni? Ecco dove godersi l'assegno : I pensionati sono rassegnati. I tagli arriveranno e non saranno leggeri. Il governo, soprattutto la sponda grillina, ha messo nel mirino gli assegni che sforano i 4000 euro, ma anche quelli da 2000 euro potrebbero non essere più al sicuro. Come ha ricordato ilGiornale, le categorie più colpite dalle sforbiciate di governo (che secondo Di Maio servono ad alzare il livello delle minime portandole a 780 euro mensili) sono quelle dei professionisti ...

Lo "scippo" sulle Pensioni Tagli sull'assegno del 20% : Il Taglio delle pensioni è ormai alle porte. Il provvedimento messo in cantiere dal governo sarà calendarizzato per settembre e di fatto è altamente probabile che da gennaio scatterà la sforbiciata sugli assegni. Come ha ricordato ilGiornale le categorie che saranno colpite maggiormente sono quelle dei professionisti e dei dirigenti. Nel mirino dell'esecutivo ci sono tutti gli assegni che superano i 4000 euro netti. Una paltea di almeno 158mila ...

Quota 100 - crescono i dubbi : "Cospicuo taglio dell'assegno Pensionistico" : Cesare Damiano, del Partito Democratico: "Se ha come requisito di base un'età anagrafica di 64 anni, oltre a restringere la...

Riforma Pensioni 2018/ 158.000 pensionati avranno l'assegno tagliato (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Il taglio delle pensioni d'oro riguarderà 158.000 italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:36:00 GMT)

Pensioni - occhio ai contributi 'dannosi : così l'assegno è più basso : Per chi percepisce una pensione calcolata con il metodo retributivo esiste il problema dei contributi con effetti negati...