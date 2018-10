Pedofilia | Papa toglie lo stato clericale a due vescovi cileni

Vaticano - linea dura contro la Pedofilia Papa Francesco sanziona tre vescovi : È il provvedimento più grave tra quelli che potevano essere assunti. e non ammette appello. I due prelati si erano resi responsabili di abusi ai danni8 di minori.

Il Papa riduce allo stato laicale due vescovi cileni accusati di Pedofilia : Papa Francesco ha dimesso dallo stato clericale due vescovi cileni accusati di abusi: Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena, membro dell'Istituto dei Padri di Schoenstatt e Marco Antonio Ordenes Fernandez, vescovo emerito di Iquique."In entrambi i casi è stato applicato" l'articolo del Motu proprio 'Sacramentorum Sanctitatis Tutela', "come conseguenza di atti evidenti di abuso di minori", sottolinea un ...

Pedofilia : Papa - sì dimissioni Wuerl : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 12 OTT - Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Washington, presentata dal cardinale Donald W. Wuerl. Nell'indagine sugli abusi ...

Pedofilia - Papa accetta dimissioni Wuerl : 13.40 Papa Francesco ha accettato le dimissioni dell'arcivescovo di Washington, cardinale Donald W.Wuerl. Nelle indagini sugli abusi sessuali su minori in Pennsylvania, Wuerl era stato accusato di aver coperto diversi preti pedofili quando era vescovo di Pittsburgh. Nel 2006 aveva preso a Washington il posto del cardinal McCarrick, anch'egli coinvolto in uno scandalo per rapporti omosessuali con seminaristi, e al quale Papa Francesco ha ...

La Chiesa indaga su se stessa : dal Papa tolleranza zero su Pedofilia : Il prefetto dei vescovi Ouellet, in una lettera, attacca monsignor Viganò che aveva accusato il Pontefice di aver taciuto sugli abusi di Mc Carrick. Ouellet parla di montatura politica, bollando come false e blasfeme le accuse di Viganò -

Pedofilia : il Papa dispone un'indagine integrativa sull'ex arcivescovo McCarrick : Il Papa ha disposto un'indagine integrativa negli archivi vaticani sul comportamento dell’arcivescovo di Washington, Theodore Edgar McCarrick, accusato di Pedofilia. Lo rende noto un comunicato della Santa Sede, secondo cui Francesco ha chiesto "di integrare le informazioni raccolte tramite l'investigazione previa con un ulteriore accurato studio dell'intera documentazione presente negli Archivi dei ...

Pedofilia - il Papa rimuove Karadima : era al centro del caso cileno : Papa Francesco ha dimesso [VIDEO] dallo status di clericale Fernando Karadima, dell’arcidiocesi di Santiago del Cile. L'uomo è uno dei preti all'origine degli innumerevoli scandali che hanno sconquassato la Chiesa cilena, emersi poi quasi in concomitanza con la sua condanna civile avvenuta nel 2005. Il decreto che ha spretato Karadima Dal momento in cui il Papa precedente a Francesco, Benedetto XVI, ha iniziato una linea dura nei confronti della ...

Papa Francesco preoccupato : 'La barca di Pietro è squassata da venti contrari per la Pedofilia' : Papa Francesco sta lanciando appelli a tutti i fedeli del mondo a pregare per superare le divisioni nella Chiesa e per combattere più decisamente la piaga della pedofilia. Ma l'unità nella Chiesa al ...

