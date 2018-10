Pedofilia | Papa spreta 2 vescovi cileni Ultime notizie | il comunicato della Chiesa

Pedofilia - Papa dimette due vescovi cileni dallo stato clericale. E con Echenique parla degli abusi del clero : Hanno parlato della “dolorosa piaga degli abusi contro i minori” nel clero e del tema dell’accoglienza ai migranti, in un incontro che si è svolto stamattina nel Palazzo Apostolico Vaticano. Papa Francesco ha ricevuto il presidente cileno Sebastián Piñera Echenique, che ha poi incontrato il segretario di stato Pietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Richard Gallagher. Un incontro che avviene dopo la ...