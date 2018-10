Pedofilia | Papa dimette due vescovi cileni dallo stato clericale E con Echenique parla

ilfattoquotidiano

: #Pedofilia, Cile, Papa: toglie stato clericale 2 vescovi. Francisco Cox e Marco Antonio Ordenes - TgLa7 : #Pedofilia, Cile, Papa: toglie stato clericale 2 vescovi. Francisco Cox e Marco Antonio Ordenes - repubblica : Pedofilia, Papa Francesco toglie lo stato clericale a due vescovi [news aggiornata alle 14:17] - MediasetTgcom24 : Pedofilia, Papa Francesco toglie stato clericale a 2 vescovi in Cile #pedofilia -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Hannoto della “dolorosa piaga degli abusi contro i minori” nel clero e del tema dell’accoglienza ai migranti, in un incontro che si è svolto stamattina nel Palazzo Apostolico Vaticano.Francesco ha ricevuto il presidente cileno Sebastián Piñera, che ha poi incontrato il segretario diPietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Richard Gallagher. Un incontro che avviene dopo la decisione di Bergoglio direproprio a causa di gravi indizi di abuso su minori Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena (Cile), membro dell’Istituto dei Padri di Schoenstatt e Marco Antonio Órdenes Fernández, vescovo emerito di Iquique (Cile). In entrambi i casi, si legge in una nota della Santa Sede, èapplicato il motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, lettera apostolica ...