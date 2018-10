Pedofilia | Cile | Papa ' spreta' 2 vescovi

Pedofilia : Cile; Papa toglie stato clericale 2 vescovi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Papa riduce allo stato laicale due vescovi cileni accusati di Pedofilia : Papa Francesco ha dimesso dallo stato clericale due vescovi cileni accusati di abusi: Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena, membro dell'Istituto dei Padri di Schoenstatt e Marco Antonio Ordenes Fernandez, vescovo emerito di Iquique."In entrambi i casi è stato applicato" l'articolo del Motu proprio 'Sacramentorum Sanctitatis Tutela', "come conseguenza di atti evidenti di abuso di minori", sottolinea un ...

Pedofilia - il Papa rimuove Karadima : era al centro del caso cileno : Papa Francesco ha dimesso [VIDEO] dallo status di clericale Fernando Karadima, dell’arcidiocesi di Santiago del Cile. L'uomo è uno dei preti all'origine degli innumerevoli scandali che hanno sconquassato la Chiesa cilena, emersi poi quasi in concomitanza con la sua condanna civile avvenuta nel 2005. Il decreto che ha spretato Karadima Dal momento in cui il Papa precedente a Francesco, Benedetto XVI, ha iniziato una linea dura nei confronti della ...

Pedofilia : il Papa rimuove altri due vescovi in Cile : Papa Francesco ha rimosso due vescovi della Chiesa cattolica in Cile: entrambi i prelati sono coinvolti in indagini per abusi su minori. Al loro posto, il Pontefice ha nominato degli amministratori apostolici "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis". I vescovi rimossi sono quello di San Bartolomè de Chillan, mons. Carlos Eduardo Pellegrin Barrera, e di quello di San Felipe, mons. Cristian Enrique Contreras Molina. Nel mese di maggio scorso, ...

Scandalo Pedofilia : Papa Francesco ha rimosso altri due vescovi cileni : Papa Francesco ha accettato le dimissioni di altri due vescovi cileni coinvolti nello maxi Scandalo legato alla pedofilia.La prassi prevede infatti che siano i presuli a inoltrare al pontefice una richiesta finalizzata alla rinuncia. Poi il vescovo di Roma può accogliere o meno la domanda, ma è chiaro che a orientare determinate decisioni siano soprattutto la volontà e l'indirizzo dato dall'ex arcivescovo di Buenos Aires.A dover abbandonare ...

Pedofilia.Papa : via altri 2 vescovi Cile : 13.30 Papa Francesco continua il repulisti nella chiesa Cilena, travolta anche nelle sue gerarchie dalla scandalo della pedofilia. Il Papa ha rimosso altri due vescovi, entrambi coinvolti in indagini per abusi. Si tratta del vescovo di San Bartolomè De Chillan, mons. Carlos Eduardo Pellegrin Barrera,e di quello di San Felipe, mons.Cristian Enrique Contreras Molina. In entrambi i casi, al loro posto il Papa ha nominato degli amministratori ...

Pedofilia : il Papa destituisce altri due vescovi in Cile : Continua l'opera di rinnovamento della Chiesa Cilena devastata dallo scandalo degli abusi sessuali verso minori che ha coinvolto più vescovi, accusati di coprirli. Dopo i cinque ritiri dei mesi scorsi,...

Irlanda - viaggio difficile per Papa Francesco : sul tavolo Pedofilia e aperture ai gay : Non c'erano l'aborto, né il divorzio, la contraccezione era messa al bando e il mondo della politica si rapportava con timore all'autorità ecclesiastica. Poi le cose, col passare degli anni, si sono ...

Pedofilia - Cile : perquisita sede vescovi : 22.00 La procura di Santiago del Cile ha ordinato una perquisizione della sede della Conferenza episcopale del Cile, nell'ambito delle indagini sugli abusi sessuali contro minori, commessi dalla Congregazione dei Maristi. La polizia ha perquisito anche la sede centrale dei Fratelli Maristi. In Cile sono stati aperti ufficialmente 38 processi contro religiosi coinvolti nel corso degli anni nelle violenze sessuali.