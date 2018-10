Pedemontana Veneta | Toninelli smentisce il sì del governo | “Mai dato avallo” Zaia | “Non

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 ottobre 2018) Da una parte la Lega Nord del governatore veneto Luca. Dall’altra il Movimento Cinquestelle del ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo. In mezzo la, superstrada a pagamento del costo di quasi 13 miliardi di euro, che da un lato rischia di essere una grande incompiuta, dall’altra, se realizzata, potrebbe trasformarsi in un colossale esborso per le finanze pubbliche. E a dirigere l’incontro, la Corte dei Conti che solleva pesanti dubbi – chiedendone conto soprattutto alla Regione Veneto – su spesa, fattibilità, controlli e un contenzioso infinito per quei 95 chilometri che verranno a costare ben più di 100 milioni al chilometro. Il 5 ottobre la Corte dei Conti ha spedito un documento che pare un ultimatum. Tre giorni fa dal palazzo in riva al Canal Grande era trapelata la soddisfazione della giunta regionale per ...